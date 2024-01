Affaire Jubillar : des vérifications demandées après un mystérieux appel téléphonique

Le parquet de Toulouse va demander à ce que de nouveaux éléments soient examinés dans l'affaire du meurtre de Delphine Jubillar dont le mari est mis en cause. Une décision qui intervient à la suite d'un mystérieux coup de téléphone.

Le parquet général de Toulouse a annoncé, vendredi 12 janvier, formuler la demande pour que de nouveaux éléments soient examinés dans le cadre du dossier sur le meurtre de Delphine Jubillar. Jeudi 18 janvier, jour durant lequel la cour d'appel de Toulouse devra examiner la validité du renvoi de Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme, devant la cour d'assises, un supplément d'information sera requis par le parquet. "Je vous confirme que le parquet général a pris des réquisitions sollicitant un supplément d'information", a déclaré le procureur général de Toulouse, Franck Rastoul.

"Ah ! S'ils s'avaient..."

Ces vérifications jugées nécessaires concernent un appel téléphonique entre un détenu de la prison centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et sa mère, dont a eu connaissance La Dépêche du Midi. La discussion suscite quelques interrogations vis-à-vis de l'affaire Jubillar. Au cours de cet échange, qui date du 22 novembre, le détenu évoque le meurtre de Delphine Jubillar avec sa mère qui lui annonce que le mari de la victime devrait être jugé pour son meurtre. "Mais il n'y a pas de preuves, pas de preuves... Et Sofiane, et Sébastien et Mathieu, ils les connaissent pas !", aurait exprimé le détenu, d'après une source proche du dossier à BFMTV. "Ah ! s'ils savaient…", a répondu la mère.

La discussion dure au total 5 à 6 minutes, d'après La Dépêche du Midi, et cet échange à peine plus de dix secondes. Mais le parquet estime que ces éléments pourraient contribuer à apporter de nouvelles informations au dossier. Cédric Jubillar, qui a toujours clamé son innocence, est écroué depuis le 18 juin 2021. "Après avoir écrit dans l'ordonnance de mise en accusation que Cédric Jubillar était coupable du meurtre de sa femme, c'est la démonstration que la justice cherche encore la vérité trois ans après", ont déclaré les avocats du mari de Delphine Jubillar. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition signalée par son mari, le 16 décembre 2020.