Affaire Théo : des peines "dérisoires" pour les trois policiers jugés ?

Presque sept ans après l'interpellation violente de Théodore Luhaka, à Aulnay-sous-Bois, des peines de trois mois à trois ans de prison avec sursis ont été requises contre les policiers mis en cause. Le verdit est attendu ce vendredi.

"Vous allez peut-être penser que ces peines peuvent paraître dérisoires." Voici les premiers mots prononcés par l'avocat général, Loïc Pageot, ce vendredi 19 janvier, au moment de rappeler ses réquisitions dans le procès de l'affaire Théo opposant Théodore Luhaka, 22 ans au moment des faits, et trois policiers jugés pour violences volontaires.

Des peines de six et trois mois de prison avec sursis ont été demandées par l'avocat général à l'encontre de Jérémie Dulin et Tony Hochart, poursuivis pour des violences volontaires. La peine la plus lourde a été requise à l'encontre du gardien de la paix, Marc-Antoine Castelain, poursuivi, lui, pour des violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente : trois ans de prison avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer sur la voie publique et cinq ans d'interdiction de port d'arme. Le magistrat a justifié ces peines par "l'absence d'antécédent" judiciaire des trois accusés et du temps long qui s'est écoulé depuis l'interpellation.

Face à ces peines, l'avocat de la victime, Antoine Vey, a tenu à rappeler que "ce procès n'est pas le procès de la police […] de la malchance, de l'accident ou de la violence légitime, c'est le procès de la violence illégitime par des gens qui portent l'insigne du gardien de la paix". "La justice, comme la police [est] une institution qui a un devoir d'exemplarité", a-t-il ajouté.

La victime, aujourd'hui âgée de 29 ans et grièvement blessée à l'anus par un coup de matraque reçu le 2 février 2017, garde des séquelles irréversibles malgré deux opérations. "Concernant les peines requises : je ne suis pas dans la justice. Tant qu'ils sont condamnés pour ce qu'ils ont fait, tout me convient", s'est exprimé le jeune homme qui dit se sentir comme un "mort-vivant" depuis son interpellation. La cour, qui s'est retirée en milieu de matinée, devrait rendre son verdict dans la journée.