Affaire Lina : l'enquête rebondit, un suspect identifié

Quatre mois après l'inquiétante disparition de Lina, 15 ans, en Alsace, les enquêteurs semblent être à la recherche d'un jeune homme d'une vingtaine d'années.

Depuis fin septembre, l'enquête sur la disparition de Lina semblait patiner. Mais selon les Dernières nouvelles d'Alsace, les gendarmes de la cellule dédiée à l'affaire Lina seraient sur une piste. Dans leur viseur ? Un homme d'environ 20 ans qui aurait été aperçu circulant à bord d'une Renault Clio grise et pourrait avoir abordé différentes jeunes filles dans les semaines qui ont précédé et suivi la disparition de Lina.

Le quotidien révèle ainsi que les parents d'adolescentes scolarisées au collège Frison-Roche de La Broque, établissement dans lequel était encore scolarisée Lina en juin 2023, trois mois avant sa disparition, ont été contactés par les enquêteurs afin de questionner leur(s) fille(s). Objectif : déterminer si l'une d'entre elles, ou même plusieurs, aurait pu avoir "discuté ou rencontré un homme d'environ 20 ans dans une aire de jeux courant septembre 2023", qu'elle ait été "seule ou accompagnée" à ce moment-là. Les gendarmes sont également intéressés par les éventuels témoignages sur ce même sujet dont les jeunes filles auraient pu avoir eu vent.

L'homme serait "arrivé puis reparti à bord d'une Renault Clio grise", précise encore les enquêteurs. À noter que ce n'est pas la première fois dans cette affaire qu'il est question d'une Renault Clio de couleur "sombre, bleue ou grise", relaie BFMTV. Selon un précédent témoignage, un véhicule de ce type aurait été aperçu dans la zone de la disparition de Lina le jour où ses proches ont perdu sa trace. La chaîne d'information en continu précise par ailleurs qu'après un premier mail envoyé au parent le 15 janvier, un second a été diffusé mardi 23 janvier aux parents ayant une fille scolarisée à la Maison Familiale Rurale de Saint-Dié/la Porte d'Alsace ainsi qu'au collège Grison. Il y est indiqué que les témoignages de jeunes filles qui ont commencé leur scolarité en septembre au collège Frison-Roche de La Broque et qui se seraient rendues en septembre et octobre derniers sur l'aire de jeux de Saulxures sont recherchées. Lina est portée disparue depuis le 23 septembre 2023. Ce jour-là, elle devait se rendre de son domicile à la gare, située trois kilomètres, à pied. Elle n'est jamais arrivée sur place.