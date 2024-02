Le procureur de Limoges viré pour sexisme ? Des propos choquants dévoilés

Le procureur de la République de Limoges (Haute-Vienne) est accusé de "manquements à la délicatesse et à la dignité du magistrat".

Le procureur de la République de Limoges est sur la sellette pour des propos sexistes et des blagues douteuses à l'égard de plusieurs femmes. En effet, Baptiste Porcher a comparu ce mardi 6 février 2024 lors d'une audience disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Comme l'indique France Inter, ce dernier est poursuivi pour "des manquements à la délicatesse et à la dignité du magistrat".

"Je finissais par me cacher derrière les portes"

Une enquête du CSM a permis de récolter plusieurs témoignages de femmes accusant le magistrat en place depuis 4 ans en Haute-Vienne. Ces dernières invoquent "le malaise de ses conversations, les stratégies d'évitement pour ne pas le croiser à la machine à café, la fatigue, le harcèlement pour certaines" révèle le média. Lors de l'audience, Baptiste Porcher reconnaît le caractère déplacé de ses blagues, comme lorsqu'il compare une de ses collègues en sortie d'audience à sa femme, elle "fait pareil quand elle a envie de faire l'amour".

"Je finissais par me cacher derrière les portes, ça ne s'arrêtait jamais" indique la collaboratrice. "Il y a aussi des gestes déplacés, sur le t-shirt un peu échancré d'une assistante de justice" rapporte France Info. Il lui est également arrivé de rajouter "TION" sur le tableau des gardes à vue à côté du patronyme d'un suspect dont le nom était Fella.

Le CSM rendra son avis le 12 mars prochain

Des propos graveleux, déplacés et sexistes qui ont d'abord conduit à une alerte du Parquet en août 2022, puis l'ouverture d'une enquête administrative de la part de l'inspection générale de la Justice (IGJ) pour d'éventuels manquements d'ordre déontologique. Le Parisien indique également que M. Porcher avait déjà été rappelé à l'ordre par sa supérieure hiérarchique.

Le ministère de la Justice dénonce une "perte totale de repères déontologiques" et réclame une "sanction exemplaire". Se dirige-t-on vers un retrait pur et simple de la fonction de procureur de la République et un déplacement d'office ? Le Conseil supérieur de la magistrature rendra son avis le 12 mars 2024. Avant que le ministre de la Justice prononce la sanction. Dans la majeure partie des cas, elle confirme à l'avis du Conseil.