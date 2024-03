Enfants disparus dans le Gard : quelles sont les chances de les retrouver vivants ?

Deux enfants, âgés de 4 et 13 ans, disparus dans le Gard lors du passage de la tempête Monica le week-end dernier sont toujours recherchés ce mardi 12 mars. Avec la baisse du niveau des cours d'eau, les recherches s'affinent.

Les deux enfants, âgés de 4 et 13 ans, disparus lors du passage de la tempête Monica dimanche dernier restent introuvables. Les recherches pour tenter de les retrouver ont repris pour le troisième jour ce mardi 12 mars, vers 8 heures, après un arrêt des opérations durant la nuit. Les recherches ont lieu le long du Gardon en aval de Dions, un village de 500 habitants au nord de Nîmes près duquel la voiture qui abritaient les enfants a été emportée par les eaux.

Le père des enfants avait lui aussi disparu au même moment, mais son signalement semble correspondre au corps d'un homme retrouvé mort le lundi 11 mars. Une identification formelle est encore attendue. "Le véhicule des disparus a été retrouvé en aval du pont submersible hier", indiquait de surcroît le préfet du Gard sur X, laissant ainsi présager le pire quant au sort des deux enfants.

Si aucune trace des enfants n'a encore été retrouvée, les recherches ont plus de chances d'aboutir ce mardi selon le porte-parole des pompiers du Gard, Michel Cherbetian, contacté par l'AFP. L'homme a expliqué que le niveau de l'eau est redescendu ce mardi, redonnant au Gardon un niveau habituel et permettant "d'affiner les recherches", notamment sur des zones qui restaient inaccessibles ou submergées hier. Lors des crues, les personnes disparues peuvent être emportées par les rivières sur plusieurs dizaines de kilomètres et être retrouvées plus loin, a précisé le pompier. L'homme n'a toutefois pas écarté la possibilité de ne pas retrouver les deux enfants.

Un dispositif de recherche allégé

Les recherches se poursuivent, mais après deux jours entiers de fouilles réalisées dans des conditions difficiles les chances de retrouver les enfants vivants s'amenuisent. Du fait des zones déjà parcourues et de la concentration des recherches dans des endroits pas encore inspectés ou qui redeviennent seulement accessibles, le nombre de pompiers mobilisés a été revu à la baisse. Ils sont 50 à mener les recherches ce mardi, dont 25 sauveteurs aquatiques, alors qu'ils étaient "110 sapeurs pompiers et 120 gendarmes toujours engagés dans la recherche" la veille. Les équipes sur place sont accompagnées de chiens de "questage" capables de retrouver des personnes sans avoir d'odeur de référence ainsi que de trois drones.

Si la mort du père de famille doit être confirmée par l'identification du corp retrouvé et que les enfants sont toujours recherchés, la mère de famille est en vie. Toute la famille s'était réfugiée sur le toit de la voiture avant que le véhicule ne soit submergé, mais seule la mère avait réussi à se réfugier dans un arbre pour ne pas être emportée par les eaux.

La mère de l'homme disparu de 41 ans, désemparée, a expliqué au Parisien avoir accueilli la famille pour dîner le samedi : "Quand ils sont partis, vers 23 heures, il pleuvait fort, mais il n'y avait rien d'alarmant non plus. C'est ma belle-fille qui a pris le volant, elle ne boit pas une goutte d'alcool et n'est jamais imprudente."