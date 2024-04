Mort d'Emile Soleil : les causes du décès, l'enjeu central des analyses menées

Les nouvelles analyses sur le crâne du petit Emile pourraient, dans les prochains jours, permettre d'obtenir davantage d'informations sur les causes du décès du garçonnet.

Les habitants du petit hameau du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) ont appris, dimanche 31 mars, la découverte d'ossements appartenant au petit Emile, le garçon de 2 ans disparu en juillet 2023. Un crâne a été retrouvé par une randonneuse non loin de la maison de ses grands-parents maternels qui en avaient la garde pour les vacances.

"C'est impensable ! Toute la zone a été ratissée au peigne fin, décortiquée, comment ont-ils pu passer à côté ?", s'étonne Carine, une des 25 habitants de la bourgade, rapporte Le Parisien. Une affaire qui émeut tout le pays, et qui repose désormais sur les épaules des enquêteurs présents sur place. Du moins, concernant la cause du décès du petit Emile. Cette question est devenu l'enjeu central des analyses menées dans le Haut-Vernet par les différents corps de métiers qui travaillent sur les lieux de la découverte des ossements du garçonnet.

De nouvelles analyses pour déterminer la cause du décès

Ce mardi, des analyses sont en cours sur le crâne d'Emile. Elles doivent permettre de déterminer la présence ou non de lésions. Si cela était le cas, une telle découverte pourrait permettre de donner des indications sur la cause du décès. "C'est-à-dire est-ce qu'il y a une fracture, est-ce qu'il y a une embarrure, une lésion traumatique quelconque qui pourrait avoir été produite du vivant de l'enfant, et donc avoir eu potentiellement un retentissement, et possiblement expliquer le décès", explique sur BFMTV Caroline Rambaud, médecin légiste. En revanche, ces seules analyses ne pourront pas permettre de déterminer la date de la mort d'Emile.

Si des restes humains étaient découverts, des entomologistes de la gendarmerie qui sont attendus sur place dans les prochains jours pourraient cependant déterminer la date de la mort grâce au type d'insectes présents sur les lieux. Des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains sont également déployés dans le Haut-Vernet. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence s'exprimera à 18 heures depuis les locaux du tribunal judiciaire de la ville sur l'avancée de l'enquête.

Des recherches "longues et complexes"

La gendarmerie assure que "les meilleurs experts" travaillent sur les investigations. Anthropologues, dronistes, analystes 3D... Tous les moyens sont mis en place pour tenter de faire avancer l'enquête. Lundi, une centaine d'enquêteurs et des chiens de recherche étaient déjà mobilisés dans le Haut-Vernet pour faire la vérité sur la découverte des ossements du petit Emile. La météo peu favorable de ces derniers jours complique largement la tâche des experts, notamment lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des drones précise la porte-parole de la Gendarmerie, Marie-Laure Pezant : "On privilégiera une fenêtre météo plus favorable, mais ça n'empêchera pas d'aller sur le terrain" précise-t-elle.

Le colonel Pierre-Yves Bardy, lui, n'a pas pu donner plus de détails concernant la durée des recherches face à la presse, ce lundi 1er avril. "Elles dureront le temps qu'elles seront nécessaires. Il n'y a pas de limite de temps sur les investigations. Tant que les enquêteurs auront besoin de travailler dans un environnement sécurisé, la zone sera interdite". Ce lundi sur BFMTV, l'ancien directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) François Daoust indiquait que le fait de n'avoir retrouvé que le crâne d'Emile allait engendrer "des recherches beaucoup plus longues et complexes".

Des interrogations multiples chez les locaux

D'autres interrogations se concentrent sur la zone où a été retrouvé le crâne de l'enfant. "C'est un endroit où passent les chasseurs et leurs chiens, les habitants quotidiennement et où des travaux forestiers ont été réalisés à l'automne", expliquait le maire, quelques heures après l'annonce de la découverte du crâne du petit garçon. Auprès de BFMTV, un habitant fait part de son incompréhension : "Ce qui est étonnant, c'est que c'est une zone assez accessible. On a du mal à comprendre comment on a pu passer à côté. On a vraiment des interrogations. Pourquoi on retrouve, lors du week-end Pascal, ce corps ? On se pose des questions".

Auprès du Parisien, un autre habitant indique avoir participé aux battues avec le grand-père du petit garçon, en passant près de cette zone. "J'étais en compagnie du grand-père d'Émile, sans savoir que c'était lui. On a passé plusieurs heures ensemble, côte à côte en ne se disant quasiment rien. Il était presque stoïque. On voyait qu'il en voulait, il n'avait pas peur d'attaquer des buissons". Sur BFMTV, la porte-parole de la gendarmerie a jugé qu'il n'existait qu'"une chance infime" d'être passé à côté des ossements d'Émile lors des précédentes fouilles.