Viry-Châtillon : cinq personnes placées en garde à vue après la mort d'un adolescent de 15 ans passé à tabac

L'adolescent de 15 ans, violemment agressé à la sortie de son établissement scolaire de Viry-Châtillon est mort des suites de ses blessures, vendredi 5 avril. Une enquête pour faire la lumière sur ce drame a été ouverte, et cinq personnes ont été interpellées.

L'agression a été d'une extrême violence. L'adolescent de 15 ans violemment agressé jeudi 4 avril non loin de son établissement scolaire situé à Viry-Châtillon (Essonne), est mort des suites de ses blessures, vendredi 5 avril, a annoncé le parquet d'Évry. Si les agresseurs du jeune homme, au nombre de trois ou quatre, ont réussi à prendre la fuite, le parquet d'Évry a annoncé que cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Il s'agit d'un mineur de 17 ans, arrêté vendredi en fin d'après-midi, ainsi qu'une jeune fille de 15 ans, deux adolescents de 17 ans et un majeur de 20 ans, arrêtés quant à eux en début de soirée. Une enquête pour faire toute la lumière sur les causes de ce terrible drame a été ouverte et confiée à la police judiciaire de l'Essonne. Jeudi soir, la préfète de l'Essonne Frédérique Camilleri a indiqué au micro de BFMTV que "le mobile n'est pas clair du tout". Et d'ajouter : "Rien ne dit que c'est une rixe inter quartier."

L'adolescent "massacré"

Le drame s'est noué jeudi, alors que le jeune collégien rentrait chez lui après un cours de musique au sein du collège des Sablons de Viry-Châtillon. Il était aux alentours de 16 heures, lorsque plusieurs personnes cagoulées l'ont sauvagement agressé à proximité de son établissement scolaire. "Il a été agressé entre deux cages d'escalier par trois ou quatre personnes qui l'ont roué de coups, qui l'ont massacré", a expliqué à BFMTV Jean-Marie Vilain, le maire de la Ville, choqué par cette agression. "Ce sont des sauvages ces gens. On ne peut pas dire autre chose : ils l'ont laissé entre la vie et la mort", a-t-il poursuivi.

Alors que l'enquête débute tout juste, une source proche du dossier a indiqué à nos confrères que la victime n'était pas connue des services de police. Les caméras de surveillance présentes sur les lieux vont, quant à elles, être étudiées, et une enquête de voisinage, effectuée. Sur X (ex-Twitter), la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet a dénoncé un "nouveau drame absolument affreux" et adressé "toutes (s)es pensées à ce jeune, à sa famille et à ses camarades". Afin d'accompagner ceux dans le besoin, Nicole Belloubet, a annoncé qu'une cellule psychologique a été mise en place au collège. Elle doit "permettre à tous ceux qui ont besoin d'exprimer leur douleur" de pouvoir le faire, et se poursuivra "en dépit des vacances scolaires" a expliqué François Durovray, le président du conseil départemental de l'Essonne, toujours sur BFMTV.