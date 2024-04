Caen : les parents du nourrisson retrouvé mort mis en examen et écroués pour "meurtre" et "recel de cadavre"

Les parents du nourrisson retrouvé mort dans un appartement de Caen jeudi 4 avril, ont tous deux été mis en examen et placés en détention provisoire. Le père, âgé de 25 ans, serait l'auteur de coups mortels assénés au bébé.

Le père du nourrisson retrouvé mort jeudi dans un appartement de Caen (Calvados), a été mis en examen pour "meurtre sur mineur de moins de quinze ans", samedi 6 avril, a annoncé le parquet de la ville, rapporte BFMTV. La mère de l'enfant, elle, a de son côté été mise en examen pour "recel de cadavre et non-assistance à mineur en danger". Tous deux, âgés respectivement de 25 et 21 ans, ont été placés en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention après l'ouverture d'une information judiciaire, a indiqué le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue.

Le corps sans vie du nourrisson, âgé de quatre mois et demi, avait été découvert vendredi. Joël Garrigue précisait alors que "les premières constatations laissent à penser que la mort est criminelle". C'est la mère du bébé qui avait donné l'alerte après avoir téléphoné à la police. Sur place, les forces de l'ordre avaient procédé à l'arrestation de deux personnes, le père et la mère de l'enfant, dans un appartement situé au 11 rue de Bourgogne, à Caen, dans le quartier du Chemin-Vert, a révélé Ouest-France.

L'enfant mort après une série de coups

Selon les premières constatations faites sur place par les policiers, la mort du nourrisson remonterait au 15 mars dernier, et serait consécutive à une série de coups portés par son père. À sa mort, et afin de dissimuler les odeurs du corps en décomposition, le bébé avait été "recouvert de plusieurs couches de textiles et objets", a encore indiqué Joël Garrigue dans un communiqué. Pour l'heure, et alors que l'enquête se poursuit, le procureur de la République a tenu à préciser qu'''à ce stade, il demeure d'importantes divergences entre les versions" des deux suspects.

Interrogée sur place par nos confrères de Ouest-France, l'arrière-grand-mère de la mère du nourrisson a indiqué que sa "petite fille était sous emprise". Et d'ajouter : "Elle ne voulait voir personne, même sa mère, elle ne voulait pas la laisser entrer." Désormais, un examen médico-légal doit être pratiqué sur le corps du bébé dans les prochains jours pour tenter de déterminer les causes exactes de la mort.