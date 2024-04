Disparition de Français à Madère : un deuxième corps retrouvé ce vendredi

Après la disparition, le 16 mars, d'un couple de Français en vacances sur l'île de Madère, un second corps a été retrouvé, ce vendredi 5 avril, dans la même zone que le premier, découvert la veille.

Les recherches lancées ce vendredi matin ont abouti à la découverte d'un nouveau corps à Madère. Localisé dans la même zone que le corps d'une femme retrouvé jeudi 4 avril par un promeneur anglais, il pourrait correspondre à celui de Laurent Blond. Sa femme Véronique et lui étaient originaire du Tarn-et-Garonne. Le couple est porté disparu depuis le 16 mars. Ils étaient partis randonner sur l'île portugaise, samedi 16 mars, et n'avaient plus donné signe de vie depuis.

Si les identités des deux corps n'ont pas été confirmées par les autorités, Le Parisien précise qu'ils ont été retrouvés à une vingtaine de mètres l'un de l'autre, à proximité de la maison de location de la famille.

99 % de chance que ce soit eux

À Funchal, ce jeudi 4 avril, Luis Simoes, le commandant régional de la police portugaise, expliquait, dans les colonnes du quotidien français, que "les vêtements, les chaussures et la date probable de la mort font que nous sommes sûrs à 95 %, voire 99 %, qu'il s'agit de la touriste française disparue". L'endroit où a été découvert le premier corps "est un ancien chemin", d'après le porte-parole de la police portugaise, relayé par Le Parisien. Le sentier, peu entretenu, était, ces jours-ci, très boueux en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur l'île depuis une dizaine de jours.

Laurent et Véronique Blond étaient partis en vacances avec leur fille cadette, Johanna. La semaine dernière, la fille aînée du couple, Pauline, qui ne les avait pas accompagnés, avait perdu espoir. "Il faut se rendre à l'évidence, les chances sont très maigres de les retrouver vivants", avait-elle déploré au micro de BFMTV.

En France, des investigations ont été menées dans la maison des boulangers originaires du Tarn-et-Garonne. Elles n'ont pas permis de trouver d'élément susceptible d'expliquer la disparition du couple. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le procureur de la République de Montauban et confiée à la brigade de recherche de Castelsarrasin et à la gendarmerie de Beaumont-de-Lomagne.