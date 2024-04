Grenoble : un homme suspecté d'être le "violeur à la trottinette" interpellé

Un homme a été interpellé dans le cadre de l'affaire dite du "violeur à la trottinette", révèle le Dauphiné Libéré. Âgé de 22 ans, il est soupçonné d'avoir commis une série de viols et d'agressions sexuelles à Grenoble au cours du mois de mars dernier.

Un homme a été arrêté vendredi 5 avril, soupçonné d'être à l'origine d'une série de viols et d'agressions sexuelles commis à Grenoble, révèle le Dauphiné Libéré. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 22 ans et domicilié à Fontaine (Isère). Il a été placé en garde à vue. C'est une analyse ADN réalisée en urgence par un laboratoire lyonnais qui a permis de confondre le suspect dans l'une des affaires du "violeur à la trottinette", rapporte BFMTV. Le 29 mars dernier, une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Grenoble concernant sept faits : une tentative de viol, deux viols, une agression sexuelle, mais aussi des violences commises entre le 8 février et le 16 mars. Une huitième affaire pourrait aussi s'ajouter à cette liste. Le 4 avril, une femme ayant été agressée dans la nuit du 16 au 17 décembre 2023, a déposé plainte, pensant être elle aussi une victime de cet agresseur.

Une enquête complexe

Depuis l'ouverture de l'enquête menée sous la direction d'un juge d'instruction, les enquêteurs ont procédé à un important travail de recoupements et d'investigations pour parvenir à l'arrestation d'un potentiel suspect. Toujours vêtu de noir et le visage partiellement masqué, il était difficile aux policiers de se fier au portrait-robot établi après le témoignage des victimes, ce dernier étant souvent imprécis. Malgré tout, un signalement précisé par le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, avait été largement diffusé sur les réseaux sociaux. "Un homme de 20 ans, de type européen, sans accent, d'environ 1,70 m et de corpulence normale, voire légèrement replet, yeux marron, teint pâle et cheveux plutôt roux", pouvait-on y lire. C'est finalement grâce au bornage téléphonique réalisé aux heures et sur les lieux des agressions, ainsi qu'à la marque de la trottinette utilisée par l'agresseur, que les enquêteurs sont parvenus à établir une correspondance avec la description du suspect.