Incendie mortel à Paris : une explosion pour dissimuler une mort par balle ?

Une des victimes de l'incendie qui s'est déclenché dans un immeuble du 11ème arrondissement de Paris, le dimanche 7 avril, a été retrouvée avec une blessure par balle au niveau de la tête. L'origine de l'explosion reste à déterminer.

Une explosion et un incendie qui camouflaient une mort par balle ? Le drame qui s'est déroulé dans l'immeuble de 146 rue de Charonne, dans le 11ème arrondissement de Paris, dimanche soir prend une tout autre tournure. Les enquêteurs ont découvert sur le corps d'une des deux victimes décédées et retrouvées dans les décombres un orifice provoqué par une arme à feu au niveau de la tête. Après cette découverte, les investigations de l'enquête ouverte pour "destruction par incendie ou moyen dangereux" et "homicides involontaires" confiée aux enquêteurs du 2e district de police judiciaire de la capitale est revenue à la brigade criminelle.

Les enquêteurs sont toujours chargés de comprendre le déroulé des faits entre les circonstances de la mort des trois victimes, notamment celle qui présente une blessure par balle, et les causes de l'explosion. Plusieurs témoins habitant l'immeuble dévoré par les flammes ou les habitations voisines indiquaient aux médias dont Le Parisien avoir entendu plusieurs détonations au cours de la journée de dimanche avant l'explosion. "Au moins trois détonations ont été entendues provenant du logement [où a pris l'incendie], au cours de la journée de dimanche, dont une juste avant le début de l'incendie" a confirmé une source proche de l'affaire à BFMTV. Le feu a pu être maitrisé et éteint dans la soirée grâce à la mobilisation de 66 sapeurs-pompiers et de 17 engins.

Trois morts lors de l'incendie

L'incendie s'est déclenché au septième étage d'un immeuble qui en compte huit et situé à 146 rue de Charonne, dans le 11ème arrondissement de Paris, peu après 20 heures et après une détonation. Malgré l'évacuation des habitants de l'immeuble et des occupants des habitats voisins, le drame a fait trois morts. Deux personnes n'ont pas réussi à échapper aux flammes et ont été retrouvées dans un appartement. Les premières investigations ont permis de découvrir les traces d'une blessure possiblement causée par une arme à feu, sans permettre de préciser si ce sont les marques d'un meurtre ou d'un suicide. Aucune arme n'a été retrouvée dans les décombres de l'immeuble.

La troisième victime, présentée comme l'occupant du logement où a démarré l'incendie, est décédée en tentant de s'enfuir par la fenêtre. Après avoir essayé de gagner un appartement voisin via la façade, l'homme s'est défenestré. Selon une source de BFMTV, "l'homme qui a chuté dans le vide a été trouvé en possession de plusieurs documents d'identité différents" et deux des victimes ont été identifiées.

Des hypothèses sur l'origine de l'explosion

L'explosion est à l'origine de l'incendie comme le rapportent plusieurs témoignages qui mentionnent une détonation juste avant le départ du feu. Mais les raisons de cette explosion restent encore inconnues. L'hypothèse du gaz, qui a été à l'origine de précédents incidents de même genre, a été évoquée mais est réfutée par l'adjoint au maire du 11ème arrondissement de Paris : "Ce n'est pas le gaz de ville parce que l'immeuble n'en a pas". Les forces de l'ordre n'écartent toutefois pas totalement cette possibilité a également reconnu l'élu sur franceinfo : "Il s'agit peut-être d'une bonbonne de ville comme le soupçonnent certains policiers. Ce n'est pas du tout étayé à ce stade." Le président du syndic de copropriété est toutefois du même avis que l'élu comme il l'a fait savoir au Parisien : "Il n'y a pas de gaz dans l'immeuble qui a été ravalé il y a deux ans". Selon lui, l'immeuble datant des années 1970 "est parfaitement entretenu" et ne peut avoir été victime d'une fuite de gaz.

Plusieurs habitants ont envisagé un accident lié à l'électricité. "Pour moi ça ne peut pas être du gaz. L'explosion survenue le soir c'était un petit boom, comme une TV qui explosait" a déclaré l'un d'entre eux au journal francilien. Mais pour d'autres, c'est certain : "Ce n'est pas l'électricité qui peut faire de tels dégâts".

Avec la découverte d'une blessure qui pourrait avoir été causée par une arme à feu sur une des victimes, l'hypothèse selon laquelle la détonation correspond à un coup de feu peut être envisagée. Et l'incendie aurait-il été provoqué pour camoufler la mort de la victime ? C'est une question à laquelle les enquêteurs doivent apporter des réponses. Pour l'heure, les investigations se poursuivent et le parquet de Paris a indiqué que "toute communication concernant cette enquête apparaît prématurée".