Une explosion et un incendie font trois morts à Paris : que s'est-il passé ?

L'explosion et l'incendie survenus dans un immeuble du Paris ont causé la mort de trois personnes dans la nuit du dimanche 7 avril. Une enquête a été ouverte pour établir l'origine du drame alors d'autres détonations auraient précédé l'incident

Une explosion suivie d'un incendie. Le drame est survenu dans un immeuble du 11ème arrondissement de Paris, au 146 rue de Charonne, dans la nuit du dimanche 7 avril. Le feu a pris dans un appartement situé au septième étage d'un bâtiment qui en compte huit, peu après 20 heures. Avant que les flammes ne dévorent l'immeuble, une explosion a retenti selon les témoignages de plusieurs riverains auprès des médias.

Malgré l'évacuation des habitants de l'immeuble et des occupants des habitats voisins, le drame a fait trois morts. Deux personnes n'ont pas réussi à échapper aux flammes et ont été retrouvées dans un appartement. La troisième victime, qui serait l'occupant du logement où a démarré l'incendie, est décédée en tentant de s'enfuir pas la fenêtre. Après avoir essayé de gagner un appartement voisin via la façade, l'homme s'est défenestré. Le feu a pu être maitrisé et éteint dans la soirée grâce à la mobilisation de 66 sapeurs-pompiers et de 17 engins.

Le gaz ou l'électricité à l'origine du drame ?

L'origine de l'explosion est encore inconnue. Luc Lebon, l'adjoint au marie du 11ème arrondissement de Paris, a en partie écarté la piste du gaz dans la soirée du 7 avril comme le relève franceinfo : "Ce n'est pas le gaz de ville parce que l'immeuble n'en a pas. Il s'agit peut-être d'une bonbonne de ville comme le soupçonnent certains policiers. Ce n'est pas du tout étayé à ce stade." Le président du syndic de copropriété est du même avis que l'élu comme il l'a fait savoir au Parisien : "Il n'y a pas de gaz dans l'immeuble qui a été ravalé il y a deux ans". Selon lui, l'immeuble datant des années 1970 "est parfaitement entretenu" et ne peut avoir été victime d'une fuite de gaz. Mais les forces de l'ordre continuent d'envisager cette piste.

Pour plusieurs habitants, le gaz semble bien à l'origine du drame. "On est tous à l'électricité. L'explosion a été importante avec les vitres qui ont pété donc moi je pense que c'est une explosion au gaz. Ce n'est pas l'électricité qui peut faire de tels dégâts", a estimé une occupante du 1er étage au journal francilien. Mais pour d'autres, l'explosion pourrait être due à un appareil électroménager à ou l'électricité : "Pour moi ça ne peut pas être du gaz. L'explosion survenue le soir c'était un petit boom, comme une TV qui explosait".

De précédentes explosions évoquées

Pour comprendre comment l'explosion a pu avoir lieu, une enquête pénale a été ouverte pour "destruction par incendie ou moyen dangereux" et "homicides involontaires" et confiée aux enquêteurs du 2e district de police judiciaire de la capitale. Quelques zones d'ombre doivent être éclaircies par les enquêteurs, notamment des bruits d'explosion entendus plusieurs heures avant l'incendie selon les témoignages de riverains. Il y aurait eu deux explosions dans la journée du 7 avril selon un témoin entendu par le Parisien à qui une source policière a confirmé une première explosion enregistrée vers 13 heures. L'origine de ses détonations ne sont toutefois pas précisées.

Les occupants des immeubles voisins ont pu regagner leurs logements à partir de 23h30 dans la soirée du dimanche. Quant aux habitants du bâtiment touché par l'explosion, ils "devraient pouvoir réintégrer leurs appartements" indiquait Nour Durand-Raucher, conseiller de Paris délégué à la sécurité dans le 11ème arrondissement" au Parisien vers 22 heures. "Nous organiserons, si nécessaire, une mise à l'abri pour les occupants du 7e étage" ajoutait-il. La maire de Paris, Anne Hidaldo, a adressé "aux familles et aux proches des victimes toutes [s]es condoléances et [a tenu] à les assurer du soutien total de la municipalité qui se tient à leurs côtés" dans un message transmis à l'AFP