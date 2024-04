Affaire Emile : les 3 hypothèses sur la mort de l'enfant, après la découverte d'un nouvel ossement

Un nouvel ossement appartenant au petit Emile a été retrouvé au Haut-Vernet. Un élément susceptible de faire avancer l'enquête ?

Après la découverte par une promeneuse du crâne du petit Emile Soleil le 30 mars dernier, un nouvel ossement a été retrouvé au Haut-Vernet, le 3 avril. Ce petit morceau d'os a été identifié comme appartenant au petit garçon. Il était dans la même zone que le crâne et les vêtements du petit garçon. Des dents avaient aussi été trouvées dans ce secteur.

"Un petit bout d'os appartenant à Emile a effectivement été retrouvé dans la même zone que les vêtements, en contrebas du crâne", a confirmé lundi le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, à l'AFP. "On ne sait pas à ce stade à quelle partie du corps de l'enfant il peut appartenir", a-t-il précisé.

Si ce nouvel élément a été découvert le 3 avril dernier, les résultats des analyses par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale n'ont été transmis que ce lundi 8 avril. Selon Jean-Luc Blachon, cela reste pour le moment insuffisant pour faire avancer l'enquête sur la cause du décès de l'enfant. Les premiers résultats ne permettent pas de trancher entre les différentes pistes avancées dans cette enquête.

Trois hypothèses sont ainsi envisagées : la chute accidentelle, l'homicide involontaire ou encore le meurtre. Il n'est pas non plus possible d'affirmer que le crâne d'Emile et ses vêtements étaient là où ils ont été retrouvés depuis le 8 juillet, jour de la disparition du garçon. Ils auraient pu être ramenés par un tiers mais aussi par un animal ou même déplacés suite aux conditions météorologiques.

Pour continuer les recherches, l'accès au hameau est interdit jusqu'au 15 avril. Une centaine de gendarmes sont toujours mobilisés dans la zone du village mais il n'y a plus d'experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ni de chiens spécialisés dans la recherche de restes humains.