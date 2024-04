Pourquoi Jonathan Daval est-il une nouvelle fois jugé ce mercredi ?

Déjà condamné à 25 ans de réclusion criminelle, Jonathan Daval est jugé ce mercredi pour dénonciation calomnieuse envers Grégory Gay, son ex-beau frère qu'il avait accusé du meurtre d'Alexia en 2017.

Ce mercredi 10 avril 2024, Jonathan Daval - déjà condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Alexia - est jugé devant le tribunal correctionnel de Besançon pour dénonciation calomnieuse. Les faits remontent au mois de juin 2018. Alors que sa femme est décédée depuis huit mois, Jonathan Daval a été mis en examen depuis six mois après avoir admis avoir tué son épouse "par accident".

Mais à la surprise générale, dans le bureau du juge d'instruction, ce dernier s'était rétracté en indiquant une toute autre version. Selon lui, Alexia Fouillot a été tuée par son beau-frère, Grégory Gay, par étranglement au domicile de ses parents, en tentant de la maîtriser lors d'une crise d'hystérie. Il évoquait aussi, à l'époque, un "complot familial" pour étouffer l'affaire. Problème, en décembre 2018, il revenait une nouvelle fois sur cette décision en reconnaissant avoir menti lors d'une confrontation avec ses accusateurs, réaffirmant avoir tué son épouse au cours d'une dispute.

Une citation directe pour "dénonciation calomnieuse"

Dès lors, Jonathan Daval avait maintenu cette version des faits, il avait bien tué sa compagne. "Il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni dans lequel il était" indiquait son ex-belle mère, Isabelle Fouillot dans les colonnes de BFM. Alors, si le meurtrier purge sa peine depuis trois ans et demi maintenant dans la prison d'Esisheim en Alsace, cette période de mensonge semble avoir laissé des traces dans la famille d'Alexia. "On reproche à Jonathan Daval ses mensonges, pendant six mois, lorsqu'il a accusé Grégory Gay d'avoir étranglé Alexia avec la complicité de sa famille" explique à l'AFP Jean-Hebert Portejoie, un des avocats des plaignants.

La belle-famille de Jonathan Daval avait engagé une citation directe à son encontre pour "dénonciation calomnieuse" concernant ses accusations envers Grégory Gay. Alors, pourquoi Jonathan Daval a-t-il menti pendant six mois ? "Comme il voyait que j'avais de la peine et que je ne voulais pas admettre, je pense qu'il s'est dit, dans sa tête, si je mets quelqu'un d'autre, maman sera contente" expliquait la mère du mis en cause en février 2024.

60 000 euros de dommages et intérêts réclamés par sa belle-famille

Pour un tel mensonge, il encourt cinq ans de prison. Une peine qui devrait être confondue avec sa condamnation pour le meurtre d'Alexia Fouillot. Dans le même temps, sa belle-famille lui réclame la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts, dont 30 000 euros pour Grégory Gay, 10 000 euros pour la soeur d'Alexia et 10 000 euros pour chacun des parents de la défunte. Pour l'avocat de Jonathan Daval, Me Schwerdorffer, "ce procès a pour seule logique de demander un maximum d'argent à Jonathan Daval : les montants sont éloquents, si ça avait été une question de principe, ils auraient réclamé un euro symbolique" regrette-t-il dans 20Minutes.

Pour rappel, Jonathan Daval avait étranglé son épouse dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône). Avant de transporter le corps, dès le lendemain, dans un bois puis de l'immoler par le feu. Il avait ensuite donné l'alerte en faisant mine de s'inquiéter car cette dernière n'était pas revenue de son jogging. Le corps de la victime avait été retrouvé deux jours plus tard après d'importantes battues citoyennes.