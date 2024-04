Attaque mortelle au couteau à Bordeaux : un motif religieux possible ?

L'attaque au couteau qui a fait un mort et un blessé grave à Bordeaux dans la soirée du mercredi 10 avril ne présente pas de caractère terroriste selon le parquet. Le motif de l'assaillant pourrait être lié à la consommation d'alcool le jour de l'Aïd.

Une attaque et trois morts. Dans la soirée du mercredi 10 avril, un homme armé d'un couteau a attaqué mortellement une personne et en a blessé gravement une autre à Bordeaux, sur la place du Miroir d'eau appréciée des promeneurs, sur les quais de la Garonne. Le déroulé des faits se précise et selon des témoins, l'agresseur aurait interpellé les deux victimes et l'altercation aurait commencé par des échanges "coups de poings" avant de se transformer en une attaque au couteau a déclaré la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, en point presse ce jeudi 11 avril.

Repéré par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de fuir, le suspect a été abattu par un policier à l'aide d'un pistolet-mitrailleur. "Le suspect s'est dirigé vers les policiers avec un couteau, il était menaçant envers les policiers", a indiqué la magistrate.

L'authentification de l'identité du suspect est en cours grâce à ses empreintes digitales. "Il serait d'origine afghane et âgé de 25 ans", selon la magistrate. Lors de l'agression, "il était armé d'un couteau assez volumineux, plus un couteau de chasse", a-t-elle ajouté.

Un motif lié à l'alcool... et religieux ?

Selon les premiers éléments de l'enquête, "aucun élément ne milite en faveur d'une attaque à connotation terroriste". "Il n'y a pas eu a priori de propos islamistes tenus par l'auteur", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête avant la conférence de presse.

En parallèle, une autre piste se dessine. L'agresseur a reproché aux deux victimes qu'il a pris pour cible, "dans un français approximatif", de consommer de l'alcool alors que "c'était l'Aïd", a indiqué Frédérique Porterie, corroborant des informations du Parisien qui avançait que le suspect aurait poignardé ces personnes à cause "d'un différend lié à l'alcool durant le ramadan". Des témoignages parvenues à la procureure relatent d'une précédente altercation entre l'assaillant et deux autres personnes qui buvaient du rosé le jour de l'Aïd. Là aussi un coup de poing et un coup de coude ont été échangés, avant que le suspect demande aux individus de "venir se battre" en sortant son couteau, a poursuivi la magistrate.

Les victimes sont de nationalité algérienne, dont une est SDF et l'autre hébergée par France Terre d'Asile. La personne tuée était âgée de 37 ans, celle blessée à 26 ans, a-t-on précisé de source policière. La victime décédée présente "neuf plaies" par arme blanche, dont deux avec "atteinte cardiaque". Le deuxième homme a reçu trois blessures, mais "ses jours ne sont plus en danger à cette heure" a rassuré la procureure.

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes ont été ouvertes a confirmé la procureure de la République. Celle visant l'assaillant a été ouverte pour les chefs de "meurtre, tentative de meurtre et de violence avec arme". La seconde a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) "pour homicide volontaire afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles l'un des policiers" a été amené "à faire usage de son arme de service afin de neutraliser l'assaillant" a précisé la magistrate. La légitime défense semble "envisagée".