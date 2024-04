"Les pires 90 secondes de ma vie" : au coeur du procès Trump-Daniels, un témoignage choc

Le milliardaire américain Donald Trump, 77 ans, comparaît ce lundi à New York dans l'affaire Stormy Daniels, et notamment les paiements maquillés destinés à acheter le silence de l'ancienne star du X.

Ce lundi 15 avril, s'ouvre le procès pénal historique de Donald Trump. L'ex-président des Etats-Unis devrait comparaître à partir de 13h30, à Manhattan pour une affaire de paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne star du X, Stormy Daniels. Des faits qui se sont déroulés en 2016, à quelques jours de l'élection présidentielle. Le procès devrait durer entre 6 et 8 semaines. Une première pour un ex-président.

Quel impact sur la campagne de Donald Trump ?

Alors que le milliardaire de 77 ans brigue un second mandat à la Maison Blanche, il est inculpé pour 34 falsifications de documents comptables de son entreprise, la Trump Organization. 130 000 dollars auraient été maquillés par son équipe en dépenses légales et juridiques pour pouvoir payer Stormy Daniels et acheter son silence après une potentielle liaison. Dans les faits, cette énième affaire autour de Donald Trump peut-elle réellement le perturber à quelques mois de l'élection présidentielle ?

Dans un sondage publié par Ipsos, 57 % des Américains affirmaient qu'un "coupable" n'aurait aucun impact sur les chances qu'ils ont de voter pour lui. Cela pourrait même permettre de renforcer leur désir de voter pour Donald Trump. En réalité, jusqu'alors, les déboires judiciaires de Trump n'ont eu cesse de renforcer sa popularité chez ses sympathisants, dénonçant une "chasse aux sorcières" pour le faire tomber. Voilà pourquoi, ce procès n'a pas forcément vocation à faire tanguer Donald Trump qui risque une peine maximale de 4 ans de prison. Son âge et son absence de condamnation pénale préalable peuvent en revanche l'aider à éviter l'emprisonnement.

"J'ai affronté en face à face le mal de la plus intime des manières"

Dans un entretien accordé à Michael Cohen en 2021, l'ex-avocat de Donald Trump, Stormy Daniels évoquait sans détour sa relation sexuelle avec le milliardaire. Détails crus, phrases chocs, elle n'épargne pas l'ancien chef de l'Etat. Les faits remontent à 2006 alors que Donald Trump était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania Trump. Donald Trump et Stormy Daniels, star du X ont alors une relation sexuelle consentie. Mais cette dernière n'en garde pas un bon souvenir, elle parle même des "pires 90 secondes de sa vie". "Quand je suis sortie de la salle de bain et que Trump était là, en sous-vêtements, tellement sûr de lui, je me souviens avoir pensé, mais comment me suis-je retrouvée là-dedans ? Je me suis sentie induite en erreur, dupée" explique-t-elle. "J'ai eu l'impression d'avoir de nouveau neuf ans" poursuit-elle.

Si elle ne s'était pas sentie "physiquement menacée", elle avait pourtant, ce jour-là, imaginé un scénario pour s'échapper de cette situation en s'enfuyant, estimant qu'elle aurait "certainement pu le distancer". Toujours en 2021, elle avait également indiqué avoir oublié ce qui s'était passé jusqu'à ce que le film "Scandale" avec Charlize Theron ne lui fasse réaliser la situation. Alors qu'elle entamait le tournage d'une émission sur le thème de la chasse au fantôme, elle déclarait enfin : "j'ai affronté en face à face le mal de la plus intime des manières, les monstres ne me font plus peur à présent".