Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : l'ADN de l'homme vu dans le Doubs ne correspond pas

Trois personnes pensaient avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès au monastère de Montferrand-le-Château dans le Doubs. Les résultats des tests ADN ont permis d'établir qu'il ne s'agissait pas de lui.

Recherché depuis 13 ans pour le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants, Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Après le signalement d'une femme, puis de deux autres personnes, estimant "possible" qu'un individu croisé dans un couvent dernièrement soit Xavier Dupont de Ligonnès dans le Doubs en mars dernier, l'ADN prélevé sur des canettes consommées lors d'un rassemblement religieux n'était pas celui du plus célèbre fugitif de France.

Les faits se sont déroulés dans une communauté de sœurs dominicaines de Béthanie, à Montferrand-le-Château, près de Besançon, il y a quelques semaines, début mars. Une des membres est venue accompagnée d'un dénommé Jean. Ce fameux Jean était suspecté d'être Xavier Dupont de Ligonnès.

De nombreux signalements

"Jean" aurait été hébergé deux nuits par les participantes à la veillée avant de reprendre sa route sans documents d'identité. Quatre autres personnes présentes à la veillée et ayant aussi aperçu Jean pensaient qu'il ne s'agissait pas de lui. Une enquête pour "recherches des causes de la disparition" avait été ouverte. Des prélèvements ADN sur des canettes bues par le visiteur ont été analysés par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et ont permis de lever le voile sur ce signalement.

Cette nouvelle piste non concluante vient s'ajouter aux milliers de signalements déjà reçus au sujet de la disparition de XDDL en avril 2011. Le plus célèbre reste l'immense erreur d'octobre 2019 lorsque les autorités écossaises ont arrêté à l'aéroport de Glasgow un certain Guy Joao, soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès et placé en garde à vue à l'époque. En réalité, Guy Joao n'avait absolument rien à voir avec Xavier Dupont de Ligonnès. Il s'agissait d'un retraité vivant dans les Yvelines et effectuant régulièrement des voyages en Ecosse.