Incendie à la Bourse de Copenhague, des images spectaculaires

La vieille Bourse de Copenhague a été victime d'un violent incendie ce mardi. La flèche du monument s'est effondrée dans les flammes sous le regard impuissant des Danois. Un évènement qui rappelle celui de Notre-Dame à Paris, cinq ans plus tôt.

Vieille de 400 ans, la Bourse de Copenhague a été victime d'un violent incendie ce mardi 16 avril 2024. Sa célèbre flèche haute de 54 mètres s'est effondrée. L'incendie s'est déclaré sous le toit vers 7h30 ont indiqué les services de secours à la presse. "L'un des monuments iconiques de Copenhague est en proie aux flammes" rapporte notamment le Copenhagen Post.

"C'est notre trésor national"

Ces images terribles rappellent l'incendie de Notre-Dame de Paris, il y a cinq ans. "400 ans de patrimoine culturel danois en flammes" s'émeut le ministre danois de la Culture, Jakob Engel-Schmidt. "C'est notre Notre-Dame, c'est notre trésor national" confiait à l'AFP ce matin, une riveraine de 45 ans sur place, désabusée.

© Emil Helms/AP/SIPA (publiée le 16/04/2024)

Aujourd'hui, l'édifice abrite la Chambre de commerce danoise. Toutes les personnes présentes à l'intérieur ont pu être évacuées. Cependant, étant donné que le toit est en cuivre, "il est tout simplement impossible d'y pénétrer" actuellement, indique à l'agence Ritzau, le directeur des services de secours Jakob Vadsted Andersen, comme le rapporte BFMTV. "Le feu a donc eu tout le temps de s'intensifier et s'est propagé dans tout le bâtiment" poursuit-il.

"Nous sommes face à un terrible spectacle" a réagi la Chambre de commerce danoise Dansk Erherv. "La Bourse est en feu. Il est demandé à chacun de rester à l'écart de la zone autour de Slotsholmen. Les pompiers sont sur place". La Bourse de Copenhague a été construite entre 1619 et 1640 et fait partie des édifices les plus anciens de la ville. Elle était en travaux depuis plusieurs semaines.