Biscarosse : ce que l'on sait sur l'aire des gens du voyage où Kendji Girac a été blessé

Le chanteur Kendji a été blessé sur une aire des gens du voyage de Biscarosse (Landes), route de Parentis-en-Born sur la D652.

Le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle au thorax dans la nuit de dimanche à lundi, selon BFMTV. Les faits seraient survenus sur une aire d'accueil de gens du voyage située à Biscarrosse, dans les Landes. Le chanteur a été transporté à l'hôpital de Bordeaux. Son pronostic vital n'est plus engagé.

Les faits se sont déroulés sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarosse (route de Parentis-en-Born, sur la D652), selon les informations de France Bleu. Les gendarmes ont été appelés vers 5h30 du matin. Pour l'heure, on ne connaît pas les circonstances des faits. Une enquête est ouverte a indiqué le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson auprès de France Bleu. Elle a été confiée à la section de recherches de Pau et à la brigade de recherches de Prentis-en-Born.

En juillet 2023, l'alerte de la maire de Biscarosse

Si le nom de l'aire du voyage sur laquelle Kendji a été blessé n'a pas encore été communiqué, il en existe deux différentes sur la commune de Biscarosse. D'après le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes (2018-2024), la première aire d'accueil de Biscarosse, catégorisée AGP (grand passage), dispose de 170 places et de 85 emplacements. Un emplacement étant équivalent à une famille, soit deux caravanes. La commune de Biscarosse dispose également d'une aire catégorisée APP (petit passage), comprenant 30 places dont 15 emplacements. Ces deux aires sont gérées par la Communauté de communes des Grands Lacs, qui a également la gestion de l'aire de Sanguinet.

Malgré ces structures, l'implantation de camps illégaux de gens de voyage est une problématique sensible à Biscarosse. En juillet 2023, la préfète des Landes Françoise Tahéri était présente dans la ville pour la présentation des dispositifs de secours et de sécurité estivaux. Un évènement boycotté par la maire de Biscarosse, Hélène Larrezet. En cause, l'occupation illicite des stades et des espaces publics par les gens du voyage. "Face à l'inadaptation des moyens qui nous laissent, nous élus locaux, seuls et impuissants, j'ai décidé de ne pas participer", avait-elle indiqué dans les colonnes de Sud Ouest. Avant de poursuivre : "Il est nécessaire de refondre rapidement les procédures afin de pouvoir, immédiatement, intervenir et empêcher ces groupes d'individus de s'installer où ils le souhaitent, au plus fort de la saison et de nous prendre en otage".