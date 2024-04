5 migrants morts en traversant la Manche, un bilan qui pourrait s'alourdir

Ce mardi matin, au moins cinq migrants ont perdu la vie lors d'une tentative de traversée de la Manche au large de la plage de Wimereux. Les recherches sont encore en cours.

Ce mardi matin, les recherches sont toujours en cours à Wimereux, dans le Nord-Pas-de-Calais, après plusieurs tentatives de migrants de traverser la Manche. Selon un premier bilan de la préfecture, au moins cinq personnes ont péri : trois hommes, une femme et une enfant. Selon La Voix du Nord, plusieurs bateaux avaient pris la mer à l'aube depuis la plage des Allemands de Wimereux pour rejoindre l'Angleterre, souhaitant profiter des conditions de navigation relativement calmes.

Si l'embarcation s'est échouée une première fois sur un banc de sable, elle a repris la mer. "Un mouvement de foule serait survenu dans l'embarcation surchargée, générant plusieurs victimes", a expliqué la préfecture. L'enfant âgée de 4 ans aurait péri écrasée par les autres passagers. Une enquête a été ouverte auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer.

Des opérations de secours ont été mises en place et se poursuivent. Les secours cherchent toujours un bateau. D'après le maire de Wimereux, auprès de BFM Grand Littoral, 48 personnes ont été secourues sur le remorqueur l'Abeille Flandre. Les conditions de recherches étaient difficiles ce matin avec une température autour de 0 degré dans l'air et à moins de 10 degrés dans l'eau. La plage de la ville a été fermée.

Un second drame en quelques mois

L'association d'aide aux migrants Osmose 62 est aussi sur place. Dany Patoux, un des bénévoles, a raconté à France 3 le retour de certains naufragés sauvés, dont le père qui a perdu sa fille. "La petite fille, on la connaissait bien. On a des photos avec elle, avec un grand sourire dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais là, tout est fichu. Le père nous est tombé dans les bras tout à l'heure. Il est en pleurs, dans un état second. Il a vu sa petite fille mourir sous ses yeux", a-t-il décrit.

C'est le second drame de la sorte qui se produit aux abords de Wimereux. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, cinq migrants sont morts à Wimereux alors qu'ils tentaient de rejoindre une embarcation déjà en mer. En 2023, 35 800 migrants ont été secourus en tentant de traverser la Manche. 30 décès ont été recensés ainsi que 11 disparitions en mer. Depuis le début de l'année, le nombre de traversées explose par rapport à l'an dernier. Sur le premier trimestre 2024, 4600 exilés ont réussi à traverser la Manche, selon les autorités britanniques. Cela représente une augmentation de 23% sur la période en comparaison avec 2023.