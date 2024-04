Paris : le Moulin Rouge perd ses ailes, que s'est-il passé ?

Les ailes du Moulin Rouge, célèbre cabaret parisien, sont tombées dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucun blessé n'est à déplorer.

L'étonnement devant le Moulin Rouge. Ce jeudi 25 avril 2024 au matin, les habitants du quartier Pigalle à Paris se sont réveillés avec une surprise, et elle concerne l'un des monuments les plus célèbres de la capitale. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, entre 2 heures et 3 heures du matin, les ailes du mythique Moulin Rouge se sont effondrées comme indiqué par BFM Paris Île-de-France.

La façade du Moulin Rouge endommagée

La chute des ailes du Moulin Rouge a également endommagé la façade emblématique du lieu. Les lettres "MOU" ont été cassées. "Les ailes cassées du Moulin Rouge se trouvent toujours sur place ce jeudi matin" rapporte BFMTV. Elles ont été recouvertes par une bâche verte.

D'après les sapeurs-pompiers de Paris présents sur place, aucun blessé n'est à déplorer autour du célèbre cabaret parisien. Toujours selon les secours, la structure ne présente plus aucun risque d'effondrement. Enfin, les circonstances de la chute de ces fameuses ailes restent encore à déterminer. Le 82 Boulevard de Clichy a donc un nouveau visage, au moins pour quelques heures.