Coco : quel est ce site mêlé à plusieurs affaires judiciaires ?

Coco est un site de rencontres accessible gratuitement. Il est au cœur de plusieurs affaires, notamment celle du guet-apens de Philippe à Grande-Synthe.

Coco.gg est un site de rencontres et un forum dans le viseur de la justice française depuis plusieurs années. Accessible sans payer et sans inscription, il est lié à plusieurs affaires de pédo-criminalité mais aussi de prostitution et d'agressions homophobes. Récemment, les enquêteurs ont retrouvé des traces de son utilisation dans l'affaire du meurtre de Philippe à Grande-Synthe. Le jour de sa mort, l'homme, âgé de 22 ans, se rendait à un rendez-vous avec une jeune fille mineure qu'il aurait donc rencontrée sur coco.gg. Un piège en réalité tendu par deux mineurs.

Prostitution, homophobie, pédocriminalité

Le site est également lié à une affaire de prostitution pédocriminelle dont le procès s'est ouvert ce jeudi 25 avril à Valenciennes. Onze hommes vont être jugés pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une fille de 14 ans, rencontrée via coco.gg. Un autre procès doit s'ouvrir le 2 septembre, celui de l'affaire des viols de Mazan, dans le Vaucluse. Un homme aurait drogué et mis sa femme à disposition d'une cinquantaine d'hommes pendant dix ans. Le réseau se serait créé à l'aide de coco.gg.

Le site est facilement utilisable pour les agresseurs. Aucune vérification n'existe concernant l'identité et l'âge. Une fois inscrits, les utilisateurs peuvent facilement échanger sur un forum qui n'est pas modéré, et dont l'historique des conversations s'efface au bout de quelques heures. L'association SOS Homophobie a plusieurs fois demandé la fermeture de coco.gg. L'association Agir contre la prostitution des enfants affirme que c'est un "terrain de chasse pour les prédateurs".

Hébergé dans le paradis fiscal de Guernesey, le site dit décliner "toute responsabilité concernant les rencontres réelles entre les utilisateurs du chat qui sont des initiatives privées".