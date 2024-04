Châtellerault : des policiers accusés d'agression sexuelle, une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte après la plainte d'une personne accusant certains policiers du commissariat de Châtellerault d'atteintes sexuelles. Les faits dénoncés auraient été commis début avril lors d'une garde à vue.

Le commissariat de Châtellerault est au cœur d'une enquête. Le parquet de Poitiers, dans la Vienne, a annoncé avoir ouvert "une enquête préliminaire pour agression sexuelle" rapporte BFMTV, ce vendredi 26 avril. Cette décision a été prise après le dépôt d'une plainte survenue le lundi 15 avril et dénonçant des atteintes sexuelles. Les faits en question auraient été commis au début du moins d'avril lors d'une garde à vue au sein du commissariat.

L'auteur de la plainte est un individu qui avait été placé en garde à vue au moment des faits et qui était "suspecté de dissimuler des produits stupéfiants sur sa personne" a précisé le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, auprès de la chaîne d'information en continu. Le plaignant a été fouillé après avoir été informé de son placement en garde à vue, un acte judiciaire systématique pour s'assurer que les gardés à vue ne disposent d'aucun objet dangereux ou des substances illicites sur eux. En l'occurrence, les forces de l'ordre semblaient chercher plus particulièrement des drogues. Mais le plaignant a qualifié la fouille au corps "d'atteinte sexuelle". Plus précisément, il indique que plusieurs policiers lui auraient touché les parties intimes.

Après l'ouverture d'un enquête, les investigations doivent "déterminer les circonstances et les conditions de la fouille réalisée dans le cadre de la garde à vue, ainsi que l'existence d'une éventuelle atteinte sexuelle commise à cette occasion", a indiqué Cyril Lacombe.