Montpellier : la femme séquestrée et sauvée par un mot de détresse aussi suspectée de violence

Une femme violentée et séquestrée par son conjoint a pu être secourue par les forces de l'ordre après avoir lancé un appel à l'aide, le mardi 23 avril, à Montpellier. Après l'audition du couple, l'affaire s'avère plus complexe.

Un appel à l'aide lancé comme une bouteille à la mer, mais entendu. Une femme violentée et séquestrée à son domicile par son conjoint a pu être secourue le mardi 23 avril, à Montpellier. Dans la soirée, aux alentours de 21h, un couple de passants marche dans la rue Montcalm et tombe sur un petit mot contenant un appel à l'aide, un prénom et une adresse. D'abord dubitatif et pensant qu'il s'agit peut-être d'une mauvaise blague, le couple décide tout de même de chercher une brigade de nuit.

À l'adresse indiquée, la brigade ne signale aucun bruit mais décide à son tour de contacter la police nationale. Dans l'appartement, les policiers découvrent qu'"une femme, victime de violences physiques de la part de son conjoint est bien séquestrée", comme indiqué par la police municipale de Montpellier sur son compte X. Les forces de l'ordre trouvent également le conjoint violent âgé de 30 ans et l'interpellent. De son côté, la femme marquée au visage par des traces de coup a pu être prise en charge par les secours et mise en sécurité.

Des violences sur fond de jalousie

Sa garde à vue terminée, le conjoint a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur pour des faits de violences sans incapacité totale de travail. Mais il n'a pas été le seul. La femme séquestrée, âgée de 32 ans, a également été entendue et s'est vue convoquée pour les mêmes faits.

La police ne remet pas en cause les violences subies par la victime, mais les enquêteurs ont retenu des violences légères réciproques selon les informations de Midi Libre. Selon les enquêteurs, le couple s'aime, mais est en proie à une jalousie excessive. Le parquet a donc décidé de convoquer les deux individus qui seront entendus par la justice pour comprendre ce qu'il se passait au sein du couple.