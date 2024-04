Auch : un policier accusé d'avoir tabassé un homme en cellule de dégrisement

Un homme âgé d'une cinquantaine d'années assure avoir été violemment frappé par un policier, en 2022, lorsqu'il se trouvait en cellule de dégrisement à Auch. Malgré une vidéo explicite, l'affaire en est toujours au stade de l'enquête préliminaire.

Un homme a déposé plainte en août 2022 après avoir été violemment frappé par un policier alors qu'il se trouvait en cellule de dégrisement à Auch (Gers), selon une information de La Dépêche. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années a été interpellé en état d'ébriété le 28 août 2022 et placé en cellule de dégrisement au commissariat d'Auch. En pleine nuit, un policier est entré dans sa cellule où se trouvait un deuxième individu, selon les images de vidéosurveillance. Le policier l'a violemment frappé pendant près de 30 secondes. La victime tente de se débattre avant de se recroqueviller au sol.

"Il s'est déchaîné sur mon client qui était encore assommé par les effets de l'alcool et totalement vulnérable. Tout cela sous les yeux d'un autre policier qui n'a, visiblement, pas essayé de le retenir", déplore Me Sandra Vazquez auprès du Figaro. Le médecin qu'il consulte à sa sortie du commissariat lui délivre une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours. Il souffre de stress post-traumatique, a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et n'a pas de profession actuellement.

À sa sortie de garde à vue, la victime a déposé une plainte. Presque deux ans plus tard, l'enquête en est toujours à son stade préliminaire. "On a deux témoins de la scène, on a une vidéo, je pense sincèrement que c'est une affaire qui pourrait être bouclée", estime son avocate auprès de BFMTV. Selon elle, le policier "doit être puni à la hauteur des actes posés". "De la même façon que des violences à l'encontre des forces de l'ordre sont une circonstance aggravante, n'oublions pas que des violences commises par des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions sont aussi une circonstance aggravante", rappelle-t-elle. Le mis en cause a été radié des cadres, selon le journal.