Du jamais vu depuis 76 ans dans ce département, la météo se déchaîne

Ce dimanche, des précipitations d'une rare intensité se sont abattues sur ce département. Pas moins de 70 interventions liées à des inondations ont été recensées par les pompiers.

Un véritable déluge. La région lyonnaise a connu un épisode pluvieux inédit ce dimanche 28 avril 2024. "Le cumul de pluie s'élève à 86,7 mm depuis hier soir dont 62,4 mm ce dimanche, de 8h à 17h : il s'agit d'un record journalier de pluie pour un mois d'avril, l'ancien record était de 55,9 mm le 22 avril 1948" indiquait La Chaîne Météo ce dimanche sur son compte X (ex-Twitter). Au total, l'équivalent d'un mois et demi de pluie est tombé dans le bassin lyonnais ce dimanche.

Un train déraille entre Firminy et Lyon Perrache

Les pompiers du Rhône comptaient pas mois de 70 interventions liées à des inondations. L'autoroute A47 entre Lyon et Saint-Etienne a été coupée à la circulation à hauteur de Givors. Dans le même temps, à Irigny, le ruisseau de Vernières est sorti de son lit, transformant les rues en torrents. Un glissement de terrain s'est même produit et une famille a dû évacuer son domicile. Enfin, un TER qui circulait entre Firminy dans la Loire et la Gare de Lyon Perrache a déraillé. Aucune victime n'est à déplorer. Selon Lyon Météo, ce sont plus de 100 mm de pluie qui seraient tombés sur l'agglomération depuis dimanche matin.

"Le ruisseau est passé par-dessus un pont"

Plusieurs cours d'eau sont touchés par ces inondations. "Des précipitations marquées" ont été constatées concernant le Gier, placé en vigilance crues jaune, indique Vigicrues. Des précipitations qui provoquent une hausse des niveaux du cours d'eau. "Dans la ville de Lorette, où passe le cours d'eau, le débit était impressionnant" indique BFMTV. "Même constat à Simandres, où le ruisseau est passé par-dessus un pont". Ce lundi 29 avril 2024, l'intensité des pluies s'annonce plus faible et la situation devrait s'améliorer par l'Est, au fil de la journée.