A Vesoul, un encadrant du SNU accusé d'agressions sexuelles tente de se justifier par son passé

Un jeune encadrant du SNU est accusé d'agression sexuelle par plusieurs participants mineurs. Il a tenté de se justifier sur les faits.

En place depuis la rentrée 2019, le Service National Universel est touché par une nouvelle affaire. Une enquête a été ouverte pour agression sexuelle et harcèlement sexuel sur mineurs bénéficiant de ce dispositif. C'est contre un jeune encadrant du SNU à Vesoul que de telles accusations ont été portées. Selon France Bleu, le mis en cause serait âgé de 19 ans et originaire de Strasbourg. Il était assistant sanitaire et encadrait les adolescents dans ce stage. Il avait fait son propre SNU en 2019 et avait entamé à Vesoul son 9ème stage.

Il a été placé en garde à vue avant d'être libéré le 25 avril. Il a également été mis à pied par la direction du SNU. L'enquête confiée à la division de la criminalité territoriale du commissariat de police de Vesoul se poursuit pour définir les circonstances exactes des faits.

Sept jeunes garçons, âgés de 15 à 17 ans, ont rapporté des gestes "inadaptés" au cours de leur session qui a commencé en avril. Trois d'entre eux ont déposé plainte. Ils auraient notamment subi des caresses dans les cheveux et des mains sur les cuisses. L'encadrant leur aurait aussi fait du chantage affectif. "Si tu ne t'assieds pas dans le bus à côté de moi, je boude", aurait-il déclaré à l'un des jeunes selon la responsable du centre.

Le suspect évoque un viol dans son enfance

Selon Valeurs Actuelles, qui a sorti l'affaire, le suspect aurait "minimisé" les faits et aurait même tenté de se justifier en assurant avoir été victime de viol à l'âge de 5 ans. Orphelin, il est passé de foyers en foyers pendant son enfance, rapporte le média.

Il s'agit également de la seconde affaire de la sorte en moins d'un an. En mai 2023, le parquet de Châlons-en-Champagne avait ouvert une enquête pour "agression sexuelle aggravée" sur une jeune participante du SNU par un encadrant.