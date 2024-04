Attaque au sabre japonais à Londres : un ado tué et plusieurs blessés, que sait-on du suspect ?

Âgé de 36 ans, le suspect semble avoir agi seul. Alors qu'il n'avait pas encore pu être interrogé mardi soir, le motif terroriste était déjà exclu.

"Peu avant 7 heures" du matin, heure locale, ce mardi 30 avril, la police a été contactée par des témoins d'une scène particulièrement violente. Plusieurs personnes venaient en effet de se faire attaquer par un homme muni d'un sabre japonais dans le nord-est de Londres, à proximité de la station de métro Hainault. Parmi les victimes, un adolescent de 14 ans. Le jeune homme est malheureusement décédé des suites de ses blessures après avoir été emmené à l'hôpital. Selon le Guardian, quatre autres personnes auraient été blessés, dont deux policiers qui devaient tout deux subir une intervention chirurgicale. Si leurs blessures étaient jugées "importantes", leur vie n'était pas en danger. Le pronostic vital des deux autres blessés, des passants, n'était pas non plus engagé.

Aux médias britanniques, les forces de l'ordre ont révélé avoir interpellé le principal suspect dans cette attaque au sabre 22 minutes après avoir reçu le premier appel d'alerte. Blessé lors de l'accident de sa camionnette avec un bâtiment, l'homme de 36 ans a également été hospitalisé. Mardi soir, son état de santé n'avait pas permis aux enquêteurs de procéder à une première audition du suspect. Toutefois, Louisa Rolfe, la commissaire adjointe de la police métropolitaine, avait souligné que les forces de l'ordre n'avaient "trouvé jusqu'à présent aucune trace d'un incident antérieur l'impliquant". Lors d'une conférence de presse, Stuart Bell, responsable de la police locale, avait, lui, pu affirmer que le suspect ne semblait pas avoir eu de motivation "terroriste".

Près de 15 000 attaques à l'arme blanche enregistrées en 2023 à Londres

D'après les premiers éléments de l'enquête, aucun motif religieux n'a été exprimé et l'individu a attaqué les passants au hasard. Il a été neutralisé et immobilisé grâce à l'emploi d'un pistolet à impulsion électrique. Sur les réseaux sociaux, des images montrant un homme vêtu d'un sweat à capuche jaune et armé d'un katana, rôdant dans la rue du secteur circulent. Les autorités ont demandé à ne pas diffuser ce type d'images.

Cette attaque survient à quelques jours d'élections locales qui se tiennent à Londres, et alors que le bilan sécuritaire du maire est vivement critiqué par l'opposition. Le Figaro rappelle que ce type d'attaque à l'arme blanche est en augmentation ces dernières années outre-Manche. En 2023, elles auraient progressé de 7% pour atteindre près de 50 000 affaires recensées au Pays de Galles et en Angleterre. À Londres, une augmentation de 20% est même constatée. Avec un peu moins de 15 000 affaires, le niveau d'avant-Covid a été rattrapé.