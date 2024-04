Attaque au sabre japonais à Londres : un garçon de 13 ans tué, un "homme en jaune" suspecté

Ce mardi 30 avril, un individu a attaqué plusieurs personnes dans les rues de Londres, s'en prenant notamment à un enfant, décédé des suites de ses blessures.

Cinq personnes ont été attaquées à coup de sabre japonais ce mardi 30 avril vers 7h du matin dans la métropole du Grand Londres, plus précisément dans la localité de Hainault. L'assaillant a été identifié et interpellé : le suspect a 36 ans, et ne semble pas avoir eu de motivation "terroriste" selon la police de Redbrige. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun motif religieux n'a été exprimé et l'individu a attaqué les passants au hasard. Il a été neutralisé et immobilisé grâce à l'emploi d'un pistolet à impulsion électrique.

Les victimes ont rapidement été prises en charge, mais un enfant de 13 ans a succombé à ses blessures, à l'hôpital. Selon les autorités, deux passants ont légèrement blessées et deux policiers, également attaqués par l'assaillant présentent des " blessures importantes ", mais leur pronostic vital n'est pas engagé.

"J'ai entendu des cris, certains ressemblaient à ceux de la police. C'était comme arrête là où tu es, pose ça, pose ça, ce genre de choses. J'ai regardé par la fenêtre arrière parce que le bruit venait de là-bas, j'ai vu un type habillé en jaune sauter par-dessus des clôtures… Puis il a descendu une ruelle comme s'il retournait dans la rue", a témoigné un riverain à l'agence de presse Associated Press.

Sur les réseaux sociaux, des images montrant un homme vêtu d'un sweat à capuche jaune et armé d'un katana, rôdant dans la rue du secteur circulent. Les autorités ont demandé à ne pas diffuser ce type d'images.