Mort de Matisse : "Tu étais un vrai gentil, on réussira pour toi", l'émouvant message de son père

Le papa de Matisse, 15 ans, poignardé à mort le 27 avril dernier à Châteauroux a publié une lettre bouleversante sur Facebook en hommage à son fils disparu.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le père de Matisse, apprenti cuisinier de 15 ans, tué à l'arme blanche samedi 27 avril sur la commune de Châteauroux (Indre) a publié sur Facebook un long et émouvant message à destination de son fils, tragiquement disparu. Christophe Marchais appelle dans cette lettre tout un chacun à "mettre une loutre de mer" en photo de profil sur les réseaux sociaux, en référence au surnom qu'il donnait à son enfant. "On se souviendra de toi ma grosse loutre, on vivra et on réussira pour toi" a-t-il écrit.

"T'étais le roi de la gaffe"

Un message poignant. "Tu ne méritais pas ça. Personne ne mérite ça, mais surtout pas toi". "Tu étais un vrai gentil, un trop gentil même, qui n'avait pas les armes pour ces fréquentations qui t'attiraient depuis quelques semaines" dit-il au sujet de son fils disparu quelques jours plus tôt. Le père endeuillé a tenu à rendre hommage à Matisse, avec dignité et humour. "T'étais le roi de la gaffe, t'étais bourré d'humour, d'humour noir même. Car malgré ton jeune âge, t'avais compris le distinguo entre ça et la méchanceté". Il parle également de "15 années merveilleuses passées" avec son fils.

"Je ne te verrai plus passer au resto juste pour un bisou"

"Le plus dur, c'est d'imaginer qu'on ne se verra plus. Que tu ne me taperas plus dans les côtes par-derrière pour m'énerver, que je ne te verrai plus passer au resto juste pour un bisou, que je ne te réveillerai plus le matin quand ton réveil gonfle tout le monde depuis 30 minutes mais que toi, tu ronfles. Je ne te verrai plus avec tes fringues roses, tes pompes roses" peut-on lire. Des mots extrêmement doux, qui tranchent avec l'horreur vécue par Matisse.

"Choisir la haine et la colère" ne sont pas des "options légitimes" aux yeux de ce père meurtri. Il explique que cela "nous rabaisserait au niveau des deux monstres qui t'ont froidement assassiné. Non, Matou, car nous, on n'est pas des animaux et puis ça ne te ressemblerait tellement pas" poursuit-il. Avant de conclure : "Voilà mon matou, ce petit mot pour te dire je t'aime, pour dire aux parents de surveiller leurs enfants, car la vie est fragile, et que tu me manqueras à jamais". Une marche blanche sera organisée pour honorer la mémoire de Matisse, le samedi 4 mai 2024 à Châteauroux.