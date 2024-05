Effondrement d'une autoroute en Chine : les images saisissantes

Une autoroute s'est effondrée ce mercredi dans la province du Guangdong en Chine, provoquant la mort de 36 personnes.

L'effondrement d'une autoroute dans le sud de la Chine a fait, selon le dernier bilan communiqué par un média d'Etat ce jeudi 2 mai 2024, 36 morts, dans la province du Guangdong. Il était 2h10 dans le sud du pays ce mercredi quand ce pont qui surplombait une autoroute de la Chine s'est effondré. "36 personnes sont mortes et 30 ont été blessés" indique l'agence de presse Chine nouvelle. La vie des blessés ne serait pas en danger.

Une "catastrophe géologique naturelle"

Le drame concerne une portion de 17,9 mètres de route, soit une superficie de 184,3 mètres carrés. Au total, 20 véhicules ont été piégés par l'effondrement. Cette route se situe précisément entre la ville de Meizhou et le comté de Dabu. Cet évènement constitue une "catastrophe géologique naturelle" qui s'est produite "sous l'impact de fortes pluies persistantes" explique le diffuseur public CCTV. 500 personnes ont été envoyées sur place pour participer aux secours.

En effet, des pluies diluviennes se sont abattues ces dernières semaines dans la province du Guangdong. D'importantes inondations et des glissements de terrains sont à déplorer. Ces derniers jours, les pluies ont été étonnement bien plus fortes qu'a l'accoutumée, juste avant la saison des moussons. Le président chinois, Xi Jinping a sommé les autorités de "mettre les bouchées doubles dans les opérations de sauvetage sur place et le traitement des blessés", rapporte ce jeudi CCTV.