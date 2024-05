Ce SMS envoyé à Carla Bruni au coeur des soupçons des enquêteurs

Un message envoyé à Carla Bruni pourrait être à l'origine des soupçons des enquêteurs au sujet de l'éventuelle implication de la chanteuse dans le volet "Sauver Sarko", de l'enquête sur les conditions de la rétractation de Ziad Takieddine.

Carla Bruni est entendue ce jeudi 2 mai 2024 par les policiers chargés de l'enquête sur les conditions de la rétractation de Ziad Takieddine, qui avait d'abord accusé Nicolas Sarkozy d'avoir reçu illégalement de l'argent de Lybie, avant de revenir sur ses allégations. La police soupçonne Ziad Takieddine d'avoir été payé pour prendre la parole publiquement en déclarant avoir menti, pour blanchir Nicolas Sarkozy. L'ex-première dame doit donner les éléments dont elle a connaissance sur cette affaire.

Des messages avec "Mimi Marchand" effacés

La chanteuse Carla Bruni est plus exactement entendue dans le volet "Sauver Sarko", un dossier instruit à part, dans lequel son nom apparaît à de nombreuses reprises. En 2023, elle avait démenti toute implication dans cette affaire : "Je n'ai pas le début de la moindre curiosité sur les affaires de mon mari" avait-elle déclaré. Pourtant, comme le révèle Mediapart, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait effacé la totalité des messages échangés sur l'application Signal avec Mimi Marchand, amie et "reine" de la presse people, avant sa mise en examen en 2021. Carla Bruni aurait également permis à "Mimi" d'obtenir un test PCR plus rapidement - en 2020, pendant l'épidémie de Covid-19 - pour se rendre à Beyrouth, dans le cadre de l'opération "Sauver Sarko" avec Ziad Takieddine.

"Madame, c'est une affaire réglée pour mardi matin"

Mais c'est un autre texto bien précis qui a pu mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Il s'agit d'un SMS de l'officier de sécurité envoyé à Carla Bruni. D'après Mediapart, il montrerait que tout le monde connaissait la destination du voyage de Mimi Marchand : "Madame, c'est une affaire réglée pour mardi matin, 48 heures avant le départ pour le Liban" aurait-il envoyé. Avant de tenir un tout autre discours devant les enquêteurs : "Je suis étonné d'avoir écrit de tels propos. Dans tous les cas, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je suis même étonné du texto".

Des informations qui ont conduit les enquêteurs à se poser des questions sur les réelles implications de Carla Bruni dans l'affaire, et les informations dont elle bénéficie. L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy s'était exprimé face aux juges en 2023 concernant les agissements de sa femme : "Ma femme aide Mme Marchand comme elle rend service à son amie pour qu'elle parte en voyage (...) est-ce qu'elle était au courant que M. Takieddine était condamné à la prison ? Non. Est-ce qu'elle savait qu'il s'était enfui ou était à Beyrouth ? Non plus." assurait-il.