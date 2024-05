Sochaux : une collégienne rouée de coups et humiliée, la scène filmée

En mars dernier, une collégienne a été violemment agressée dans le gymnase d'un collège de Sochaux. Une scène filmée qui a engendré l'interpellation de six jeunes filles, cette semaine.

Lundi 29 avril 2024, plusieurs collégiennes ont été interpellées après qu'une élève ait été rouée de coups, dans le vestiaire du gymnase du collège Jouffroy d'Abbans de Sochaux (Doubs), par une autre élève le 28 mars dernier nous apprend l'Est Républicain. Les faits ont eu lieu avant un cours d'éducation physique et sportive (EPS), l'adolescente de 14 ans a été tabassée par une élève de l'établissement, sous les yeux de cinq autres camarades qui ont filmé et diffusé la scène.

La vidéo de l'agression partagée

L'élève en question aurait été prise en grippe par une autre pour des propos inappropriés. Au moment de se changer, juste avant le cours de sport, des mots, des claques, des coups de poings, et encore des coups ont été échangés selon les informations de l'Est Républicain. Cinq jeunes filles ont filmé la scène. "L'avalanche de coups a pris fin lorsqu'une des filles qui filmaient lui a dit d'arrêter" indique le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois.

Deux jours d'ITT et une angoisse post-traumatique

Les vidéos ont été partagées entre élèves, jusqu'à arriver à destination de la victime. Elle s'est rendue au commissariat de Montbéliard le 30 mars pour déposer plainte et montrer une vidéo aux policiers. Après un examen médical de la jeune fille, deux jours d'ITT ont été décrétés et une angoisse post-traumatique diagnostiquée.

Marquée par un sentiment de honte, la victime avait décidé de sécher l'école pour le reste de la journée. Les autres élèves s'étaient, elles, rendues en cours, comme dans le cadre d'une journée normale. L'auteure des faits, ainsi que les élèves ayant filmé la scène ont facilement été identifiées par les services de l'Education nationale et les policiers. Toutes se trouvent sur les vidéos. De plus, le Procureur de la République rappelle que "le simple fait de filmer cette scène les expose - les auteurs des vidéos - aux mêmes sanctions que s'ils avaient donné des coups".

Six élèves convoquées devant le juge pour enfants

Ce jeudi, l'élève qui a porté les coups, âgée de 15 ans, a été placée en garde à vue. Elle sera présentée au parquet ce vendredi 3 mars. Lundi, elle a été exclue définitivement de son collège. Les cinq "vidéastes", elles, ont été interpellées et placées en garde à vue ce lundi. Un conseil de discipline à leur égard a été ordonné par l'établissement scolaire. Elles ont partiellement reconnu les faits, certaines auraient été menacées et contraintes de filmer la scène par l'auteure des faits. En juillet 2024, les six mises en causes seront confrontées au tribunal pour enfants.