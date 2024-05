Comment le RER C a-t-il pu percuter une voiture à Choisy-le-Roi ?

Un RER a percuté une voiture tombée sur les voies depuis un pont de la gare de Choisy-le-Roi. Le conducteur de la voiture a été grièvement blessé.

Ce vendredi 3 mai, le RER C a heurté une voiture qui avait chuté sur les voies depuis un pont proche de la gare de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Le train a heurté la voiture sur le côté avant de réussir à s'arrêter. Le RER C circulait normalement avant que le conducteur ne soit obligé d'activer le freinage d'urgence apercevant une voiture tombée du pont au dessus des voies. Un fait rarissime qui aurait pu provoquer un incident ferroviaire important.

Le conducteur de la voiture en état d'urgence absolue

D'après les premières informations, aucun passager du train n'a été blessé. En revanche, le conducteur de la voiture est grièvement blessé. En état d'urgence absolue, il a été transporté à l'hôpital par les pompiers. "Le conducteur d'un train ROMI en gare de Choisy-le-Roi a émis une alerte de sécurité pour signaler le heurt d'une voiture qui se trouvait sur la voie devant lui" explique le compte X (ex-Twitter) du RER C. "Il n'y a aucun blessé à bord et les voyageurs du train ont été évacués" affirme Transilien, le réseau régional SNCF.

Un manque d'anticipation à l'origine de l'accident ?

Selon une source policière auprès de France3 Paris, le conducteur de la voiture n'aurait pas anticipé un virage sur le pont du quai Fernand Dupuy. Elle est passée au travers de la glissière de sécurité, tombant cinq mètres plus bas, sur les voies du RER C. "C'est un endroit sécurisé avec des barrières, mais une voiture qui perd le contrôle, à pleine vitesse, peut passer à travers" poursuit un porte-parole de la SNCF. "Il était semble-t-il entrain de doubler un autre véhicule" rapporte Le Parisien. Le trafic en direction du sud est fortement perturbé ce vendredi après-midi et ce, jusqu'à environ 18 heures. Il a été interrompu un temps entre Paris-Austerlitz et Juvisy, ainsi qu'entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau. "La circulation reprend peu à peu sur les voies contiguës" alerte la communication de Transilien.