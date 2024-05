Un violent incendie dans une usine d'armement à Berlin, quels risques majeurs ?

Un important incendie s'est déclaré dans l'usine Diehl Metal à Berlin, vendredi 3 mai. L'usine produit notamment du matériel d'armement pour l'Ukraine. Les habitants sont invités à se confiner, un important dispositif a été mis en place pour éteindre le feu.

L'incident aurait débuté vers 10h30 dans un local technique au premier étage de l'usine, selon le média allemand Bild, ce vendredi 3 mai. Un violent incendie s'est déclaré à Berlin, dans un établissement du groupe industriel Diehl Metal. Dans cette usine, située à l'ouest de Berlin, l'entreprise fabrique entre autres de l'armement comme des systèmes de défense antiaérienne IRIS-T SLM, qui sont actuellement livrés à l'armée ukrainienne.

Sur twitter, les internautes ont partagé des images impressionnantes de l'incendie. On y voit une épaisse fumée noire jaillir de l'usine.

Les habitants invités à se confiner

La fumée se dirige vers le nord et donc vers la zone urbanisée de Berlin. Selon le porte-parole des pompiers de Berlin, Adrian Wanzel, elle pourrait contenir de l'acide sulfurique et du cyanure d'hydrogène. Ce nuage de fumée étant potentiellement toxique et dangereux, la population d'une partie de Berlin est invitée à se confiner et à bien fermer ses fenêtres. Sur twitter, une carte postée par les pompier montre la zone concernée par ces consignes. Des pompiers mesurent actuellement le taux de toxicité de l'air dans les rues de la zone.

Les enfants des écoles aux alentours ont été confinés dans leur établissement en attendant que leurs parents viennent les chercher. Les pompiers, qui sont au moins 170 à être mobilisés, travaillent avec des combinaisons de protection. 7 heures et demi après le début de l'incendie, il n'est toujours pas maîtrisé, raconte le média Berliner Zeitung. "Nous avons le problème de ne pas pouvoir atteindre les profondeurs pour éteindre l'incendie", explique le porte-parole des pompiers. "Les décombres du bâtiment effondré sont superposés et nous ne pouvons y accéder que de l'extérieur", a-t-il poursuivi. Personne n'a été blessé, aucun mort n'est à déploré. L'opération devrait se poursuivre jusque dans la nuit.