EN DIRECT. Mort de Bernard Pivot : Emmanuel Macron salue un "passeur populaire et exigeant"

L'écrivain et animateur Bernard Pivot est mort à l'âge de 89 ans des suites d'une maladie. Il avait transmis sa passion des mots à la France entière, pendant des décennies.

19:49 - L'hommage d'Emmanuel Macron au "populaire et exigeant" Bernard Pivot Emmanuel Macron a rendu hommage à son tour à Bernard Pivot sur X après le décès de l'ancien animateur d’Apostrophes. "Apprendre à écrire avec ses Dictées, à découvrir livres et auteurs avec 'Apostrophes', à vivre avec l’esprit français, de conversation, de curiosité, de gourmandise. Bernard Pivot restera ce passeur, populaire et exigeant, cher au cœur des Français. Mes pensées à ses proches", a écrit le président de la République.

19:21 - Bernard Pivot est "entré dans la légende", estime Jack Lang Jack Lang, l’ancien ministre de la Culture, a publié une série de tweets pour renndre hommage à Bernard Pivot. "Il aura fait lire des millions de Français. Ses émissions de télévision étaient cultes. Il était un dévoreur de livres. Bernard Pivot avait la fureur de lire et il savait la transmettre aux autres", écrit-il sur X, ce lundi 6 mai. "Son insatiable gourmandise des mots aiguisait en nous l'appétit irrésistible de découvrir les auteurs qu'il aimait. Bernard Pivot aura porté l'art incomparable de l'interview à la perfection sachant avec bienveillance, curiosité, vivacité et humour, faire accoucher de l'interviewé le meilleur de lui-même. Il est entré dans la légende."

18:53 - Quand Bernard Pivot ironisait sur l'annonce de sa mort Décédé ce lundi 6 mai à Neuilly-sur-Seine, l'ancien animateur d’Apostrophes avait déjà anticipé les hommages et réactions à sa mort. "L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront", avait écrit avec ironie Bernard Pivot sur Twitter en 2016.

18:25 - Rachida Dati salue "un très grand ambassadeur du livre" L'annonce de la disparition de Bernard Pivot, qui a beaucoup œuvré à la promotion de la littérature, suscite de nombreux hommages. La ministre de la Culture, Rachida Dati loue "un très grand ambassadeur du livre, un militant de la lecture pour tous", écrit-elle sur son compte X. Sa mort "est une perte pour le monde du livre et pour tous les Français", ajoute la ministre.

17:36 - "On le croisait à la bibliothèque", témoigne du maire de Quincié-en-Beaujolais Bernard Pivot résidait une bonne partie de l'année à Quincié-en-Beaujolais. Le Progrès a recueilli le témoignage du maire, Daniel Michaud, qui a fait part de sa tristesse. "Tout le mionde va être tristes. C'était quelqu'un du village. Il venait faire ses courses. On le croisait à la bibliothèque. Il donnait beaucoup de livres", indique-t-il au journal régional. Maryse, bénévole à la bibliothèque de Quincié-en-Beaujolais, ajoute : "On ressent de la tristesse, c’est quelqu’un qu’on voyait souvent. Il venait à la bibliothèque, toujours très souriant et très sympa. On faisait une réunion aujourd’hui pour savoir ce qu’on allait faire ce mois-ci, la prochaine animation est toute trouvée".

17:02 - La réaction de l'Académie Goncourt à la mort de Bernard Pivot L'Académie Goncourt a publié un communiqué pour s'émouvoir de la disparition de son ancien président, sans doute le plus emblématique de l'histoire du Goncourt. "Sans relâche, il a consacré une énergie souriante au rayonnement de nos missions, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est avec tendresse, fraternité et émotion que nous garderons de lui le souvenir d'un être érudit mais jamais pédant, pour lequel la camaraderie, la bonne humeur et le bon vivre étaient des valeurs aussi importantes que l'excellence littéraire", écrit l'Académie, saluant son "engagement infaillible au service du monde des lettres", ainsi que "son honnêteté et sa haute morale".

16:49 - Quand Bernard Pivot parlait de sa "mort idéale" Le journaliste littéraire faisait de l'humour au sujet du jour de sa mort. Fin connaisseur des médias, il savait que le jour venu, la presse aurait forcément un mot pour lui. Peut-être n'imaginait-il pas à quel point son décès provoquerait une vague d'émotion dans le pays. Le moment du trépas était d'ailleurs un sujet que le journaliste et présentateur abordait régulièrement et avec légèreté avec ses invités dans l'émission Bouillon de culture. C'était même la conclusion du célèbre questionnaire de Proust que Bernard Pivot soumettait à ses interlocuteurs à la fin de chaque émission : "Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?" Bernard Pivot avait lui-même répondu à cette question, et avait imaginé une rencontre arrangée par le Seigneur avec William Shakespeare. Lire l'article Quand Bernard Pivot parlait de sa "mort idéale"

16:28 - Un "pont gigantesque" pour Alain Mackambou De son côté, l'écrivain Alain Mackambou rend hommage à un "pont gigantesque", "un de ces médiateurs pour qui je dirais qu'en Europe aussi un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle".

16:27 - "Il nous rendait intelligent" confie Jean-Pierre Foucault "Il a su nous faire aimer les livres, les écrivains! Le bonheur de le regarder à la télévision… Il nous rendait intelligent, nous mettait à sa portée. Merci Bernard Pivot!" écrit l'animateur Jean-Pierre Foucault sur X.

16:25 - "Une rock star de la lecture" pour Patrice Duhamel "C'était une rock star de la lecture, de la littérature. Sa popularité allait au-delà de la lecture. Il n'aimait pas seulement la grande littérature, soit classique, soit contemporaine" poursuit l'ancien directeur général de France Télévisions, Patrice Duhamel sur BFMTV.

16:20 - «Un vieux remords, devenu ami très proche», l'hommage de Régis Debray Dans les colonnes du Figaro, le philosophe et écrivain Régis Debray, qui s'était un temps brouillé avec Bernard Pivot n'a pas hésité à lui rendre un vibrant hommage. Les deux hommes étaient. "Un vieux remords, devenu ami très proche. De l'avoir, un jour, après une émission télévisée au Québec, le micro restant ouvert à mon insu, affublé, un verre dans le nez, de noms d'oiseau (monopoliste, dictateur, étouffe-chrétien, etc.) sans même m'en souvenir le lendemain matin, m'est venu une réputation : l'aigre ressentiment d'un petit salaud d'arriviste s'en prenant au souriant apôtre de la littérature. De quoi abandonner l'intérim du «culturel» à l'Élysée, pour épouser le «tiers-monde» confie-t-il.

16:17 - Pour Valérie Hayer, "Bernard Pivot aura marqué la culture française" "«Groupés, serrés les uns contre les autres, les livres ont la stabilité et la persévérance des menhirs». À celui qui transmit l’amour des mots, de la littérature (et des dictées !) à tant de Français. Bernard Pivot aura marqué la culture française. Pensées à ses proches" écrit sur X, Valérie Hayer, tête de liste de la Macronie aux Européennes.

16:16 - "L'académie c'était un peu sa propriété. C'était sa famille" confie Pascal Bruckner «C'est une grande tristesse. Il allait mal, mais on ne savait pas exactement à quel point ce mal allait être fatal. Et donc Pivot était venu nous voir il y a un an et demi pour un déjeuner, et il n'avait pas beaucoup d'appétit, c'était mauvais signe. Il était maigre. Mais l'Académie c'était un peu sa propriété, sa chose. C'était sa famille. Et il voulait s'assurer que les gens s'entendaient bien, que les choix littéraires étaient bons, que l'entente régnait entre nous. Il avait toute sa place et on espérait le réinviter cette année avant l'été. Et malheureusement, c'est surprenant. Je n’aurais jamais cru qu'il allait partir aussi vite...» confie Pascal Bruckner, philosophe et académicien Goncourt à BFMTV.

16:12 - Yaël Braun-Pivet salue un "amoureux du verbe" "De Bouillon de culture à Apostrophes en passant par l’Académie Goncourt, Bernard Pivot était un amoureux du verbe. Journaliste et écrivain, il a voué sa vie à la littérature avec humour et spontanéité. Le roi «lire» s’en est allé. Mes pensées à sa famille et à ses proches" écrit ce lundi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet en hommage à l'ex directeur de l'académie Goncourt.