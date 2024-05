Disparition de Mathis : rebondissement dans l'affaire, son père suspecté du meurtre

Après la disparition de Mathis en 2011, Sylvain Jouanneau a été mis en examen pour le meurtre de son fils. Les enquêteurs ont découvert de l'ADN du garçon dans sa voiture.

Treize ans après, l'affaire Mathis Jouanneau connait un nouveau tournant. Ce petit garçon alors âgé de 8 ans avait été enlevé par son père Sylvain, en septembre 2011, à la veille de la rentrée scolaire. Si le père a été condamné en 2015 à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour cet enlèvement, le procès n'avait pas permis de savoir ce qu'il avait fait du petit garçon. Pour sa défense, il ne cessera de dire qu'il a confié l'enfant à un tiers. Lors du procès, la mère de Sylvain Jouanneau avait encouragé son fils à parler pour permettre de retrouver Mathis. Sylvain Jouanneau a été mis en examen, cette fois pour le meurtre de son enfant, par la cour d'appel de Caen, le 24 avril dernier.

Une mise en examen pour homicide qui fait suite à la découverte de nouveaux éléments et à des investigations complémentaires. Des traces d'ADN du petit garçon ont été révélées dans le coffre de la voiture de Sylvain Jouanneau, la voiture qu'il avait utilisée pour se rendre à Lahonce dans les Pyrénées-Atlantiques, en septembre 2011, peu de temps après l'enlèvement. Les enquêteurs ont également relevé des incohérences dans l'emploi du temps de Sylvain Jouanneau au moment de la disparition du garçon.

Une nouvelle audition

"Je me suis toujours refusé à ce que cette affaire s'arrête et j'ai, dès 2016, fait des demandes d'actes d'investigation importants qui ont été réalisées. Les analyses ADN sont arrivées il y a un an et demi, et puis le temps qu'on les compare à l'IRCGN (Institut de recherche criminel de la gendarmerie nationale)...", a indiqué à l'AFP Me Aline Lebret, avocate de la mère du jeune garçon.

Placé en détention provisoire après cette mise en examen, Sylvain Jouanneau a fait appel de cette décision. Ce mardi 7 mai, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Caen a décidé de le maintenir en détention. L'instruction va désormais se poursuivre. Sylvain Jouanneau, actuellement incarcéré en Dordogne, devrait être à nouveau entendu par les enquêteurs.