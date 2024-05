CHU de Toulouse : un interne retrouvé mort après sa nuit de garde

Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse après la découverte du corps inanimé d'un interne de l'hôpital Pierre-Paul Riquet. Si les causes de la mort ne sont pas encore connues, les premières constatations laisseraient penser à un suicide.

Un jeune interne en médecine est mort, mardi 7 mai, au CHU de Toulouse après avoir été retrouvé inanimé, rapporte France Bleu Occitanie. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le jeune homme, âgé de 26 ans, a été retrouvé inconscient en fin de matinée dans sa chambre de garde de l'hôpital Pierre-Paul Riquet. Selon la direction de l'hôpital, il avait travaillé au bloc opératoire en anesthésie réanimation jusqu'à 2h du matin, avant de regagner sa chambre comme à l'accoutumée. Interne au sein de l'hôpital toulousain, l'étudiant en médecine venait de revenir dans la Ville rose après avoir réalisé deux semestres de stage dans différents hôpitaux de la région.

Le suicide privilégié

Sous le choc, l'équipe de soignants l'a immédiatement pris en charge dès la découverte du corps inanimé, mais il était déjà trop tard. Si les causes du décès ne sont pour l'heure toujours pas connues, les circonstances de ce terrible drame laisseraient penser à un suicide. Afin de faire toute la lumière sur cette affaire, une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse pour recherche des causes de la mort. Une autopsie devrait aussi être réalisée sur la dépouille du jeune homme, de même que des analyses toxicologiques.

Dans un communiqué, la direction de l'Hôpital ainsi que la faculté de médecine ont adressé leurs "plus sincères condoléances à la famille aux proches de ce jeune interne". Ces derniers ont également ajouté qu'un dispositif d'écoute et de soutien allait être mis en place "sans délai en faveur des internes", mais aussi à l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux.