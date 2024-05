Policiers blessés à Paris : qui est l'homme qui a tiré pendant sa garde à vue ?

Un homme placé en garde à vue, dans la soirée du jeudi 9 mai au commissariat de Paris, a ouvert le feu et gravement blessé deux policiers. L'un des fonctionnaires avait son pronostic vital engagé jeudi soir.

Echanges de tirs dans le commissariat du 13ème arrondissement de Paris. Deux policiers ont été gravement blessés dans la soirée du jeudi 9 mai, aux alentours de 22h30, après qu'un homme placé en garde à vue a subtilisé l'arme d'un des agents et ouvert le feu. Le suspect a profité d'une fouille corporelle pour dérober l'arme a feu.

Visés par les tirs, deux policiers ont été touchés et pris en charge en urgence absolue par les pompiers avant d'être conduits dans des hôpitaux parisiens. L'un des fonctionnaires a toujours son pronostic vital engagé ce vendredi matin a déclaré le préfet de police, Laurent Nuñez, au micro de franceinfo. "Il y a beaucoup d'émotion suite à ces faits qui sont extrêmement graves. Nous sommes très préoccupés par l'état de santé des deux policiers. Nous sommes toutes et tous très inquiets", déclarait le même jeudi soir, lors d'un point presse devant le commissariat du 13ème arrondissement de Paris.

Le suspect interpellé après une violente agression

L'identité de l'auteur des tirs contre les policiers reste à identifier selon le parquet de Paris. L'homme avait été interpellé vers 22 heures pour avoir "agressé violemment, dans un immeuble du quai de la Gare, une femme" selon le préfet de police, Laurent Nuñez qui décrit une scène "extrêmement violente" sur laquelle sont intervenus les policiers. Le parquet de Paris précise que l'individu est suspecté d'avoir "porté des coups de cutter à une femme". Les liens entre le mis en cause et la femme agressée n'ont pas encore été établis.

Interpellé, le suspect était "très excité" et les agents de police ont dû faire usage du taser pour le maîtriser d'après le préfet de police. C'est au moment de la fouille et de souffler dans l'éthylotest qu'il a dérobé l'arme d'un policier et a tiré avant d'être neutralisé par la riposte des policiers. Le mis en cause a été blessé par balle au niveau du thoras et a été "gravement blessé" sans que son pronostic vital ne soit été engagé a indiqué le préfet de police.