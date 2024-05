Paris : un cadavre démembré découvert dans une valise

Sous le pont d'Austerlitz, dans le 12ème arrondissement, les pompiers ont fait une macabre découverte dans la nuit de samedi à dimanche 12 mai. Ils ont trouvé un cadavre dans une valise.

Dans la nuit de samedi 11 mai à dimanche 12 mai, à Paris, les pompiers ont découvert un cadavre sous le pont d'Austerlitz, dans le 12ème arrondissement. Ce sont des agents de la protection civile et des sapeurs-pompiers qui l'ont découvert dans une valise incendiée, selon les informations de Actu 17.

La valise découverte après un feu de poubelle

Les policiers ont effectué les premières constatations sur place. Vers minuit, un feu de poubelle a été signalé par les agents de la protection civile. Après avoir maîtrisé l'incendie, les pompiers ont découvert la valise en question, vers deux heures du matin. Après avoir alerté la police, un périmètre de sécurité à été mis en place. La DPJ (district de police judiciaire) a dépêché ses enquêteurs, tout comme ceux de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne et les techniciens de la police scientifique. Les constatations ont été longues.

Dans la valise se trouverait plusieurs parties d'un corps. Il en manquerait certaines. Une autopsie devrait avoir lieu. Aucune information n'a été donnée concernant l'identité du cadavre. On ne connaît pas non plus son sexe. La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris est chargée de l'enquête qui a été ouverte pour "meurtre".