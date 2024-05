EN DIRECT. Evasion de Mohamed Amra à Incarville (Eure) : la traque bientôt terminée ?

Au lendemain de la scène d'effroi proche du péage d'Incarville, Gérald Darmanin a annoncé le déploiement de "beaucoup de moyens" pour retrouver Mohamed Amra et son "gang", responsables de la mort de deux agents pénitentiaires et actuellement dans la nature.

L'essentiel Deux fourgons pénitentiaires ont été attaqués ce mardi dans l'Eure au niveau du péage d'Incarville.

L'attaque a eu lieu alors que le convoi pénitentiaire procédait à l'extraction d'un détenu de Rouen vers Évreux. Le détenu a pris la fuite avec les assaillants. Ils étaient au moins cinq, vêtus de noir et lourdement armés.

Ce mercredi, la chasse à l'homme se poursuit et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé "beaucoup de moyens pour retrouver la personne qui s'est évadée et le gang qui l'a libéré".

Des moyens exceptionnels sont déployés pour tenter de mettre la main sur le fugitif, la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) et la BRI antigang nationale ont notamment été dépêchées pour que la traque se termine rapidement et mettre la main sur Mohamed Amra. Au total, plus de 450 policiers et gendarmes sont mobilisés dans le département de l'Eure

Connu sous le surnom de "La Mouche", Mohamed Amra, 30 ans, détenu transféré via le convoi, est très défavorablement connu des services de police et de justice.

Une enquête est ouverte pour "meurtre et tentative de meurtre en bande organisée - ce qui fait encourir la peine de la réclusion criminelle à perpétuité - évasion en bande organisée, acquisition et détention d'armes de guerre, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime", a indiqué mardi soir la procureure de la République en conférence de presse.

En direct

11:35 - "Les résultats de la faillite de l'Etat", pour François-Xavier Bellamy depuis Fresnes "Aujourd'hui, l'État est en train de perdre la guerre". "Les alertes ne se sont que trop répétées". Il y a désormais "urgence de donner à nos forces de l'ordre et nos forces pénitentiaires les moyens de leurs missions". Les "crimes" de ce mardi "sont les résultats de la faillite de l'État parce qu'ils n'auraient pas eu lieu si les détenus ne communiquaient pas depuis leur prison, si les mafias ne s'organisaient pas y compris en détention" a indiqué François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes 2024 ce mercredi, en visite au centre pénitencier de Fresnes, dans le Val-de-Marne pour exprimer sa "solidarité envers tous les personnels de l'administration pénitentiaire". 11:21 - Une minute de silence devant les prisons Une minute de silence en hommage aux agents pénitentiaires attaqués hier a débuté ce mercredi à 11 heures devant plusieurs prisons de France. Une initiative prise par l'intersyndicale pénitentiaire (FO Justice, Ufap-Unsa Justice, la CGT pénitentiaire et le Syndicat pénitentiaire des surveillants). 11:06 - "Ils sont venus pour nous tuer !" De son coté, le secrétaire général Ufap-UNSA Justice du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, Alain Chevallier est également revenu sur l'effroi qui a frappé l'Eure ce mardi pour le Dauphiné Libéré. "De mémoire de pénitentiaire, je n'ai jamais connu une telle attaque. C'est tellement brutal" concède-t-il. "C'est horrible, ils sont venus pour nous tuer ! Il n'y a plus de limite". 10:57 - La colère et l'émotion de la police pénitentiaire Parmi les collègues des deux agents, l'émotion était grande ce mardi. "La pénitentiaire, c'est une petite famille" explique Damien Luce, secrétaire interrégionales Grand Ouest Justice Force ouvrière dans les colonnes de France Bleu Normandie. "Nous pensons à leurs proches et à leurs collègues. La pénitentiaire est en deuil" poursuit-il. 10:49 - Qui est Mohamed Amra, dit "La Mouche" ? Le détenu transféré dans le convoi attaqué ce mardi et qui s'est évadé avec ses complices est multirécidiviste. Il a notamment été condamné pour "vol avec effraction" et mis en examen pour meurtre.

Lire l'article Mohamed Amra : le criminel évadé, multirécidiviste, risquait la prison à perpétuité 10:43 - L'intersyndicale pénitentiaire reçue par Dupond-Moretti à 14 heures Ce mercredi à 14 heures, l'intersyndicale pénitentiaire sera reçue par le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Les syndicats réclament notamment une "réduction drastique des extractions en favorisant l'utilisation de la visioconférence des magistrats ou leurs déplacements en établissements" ainsi qu'une "refonte et harmonisation des niveaux d'escorte". 10:25 - Plus de 450 gendarmes et policiers mobilisés Ce mercredi, un dispositif inédit a été mis en place pour tenter de mettre la main sur Mohamed Amra dit "La Mouche" et le gang qui l'a libéré, tous en fuite depuis l'attaque de deux fourgons dans l'Eure, mardi. Au total, plus de 450 policiers et gendarmes sont mobilisés dans le département de l'Eure a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 10:05 - Une journée "prisons mortes" en France Soixante employés sont rassemblés ce mercredi matin dans la cour d'honneur du centre pénitentiaire de Caen. "Ce matin, c'est 'prison morte' pour montrer le soutien aux copains" tués mardi, indique Bruno, secrétaire régional du syndicat UFAP Justice auprès de l'AFP. Seules les promenades et les repas seront assurés. "On est touchés parce qu'on travaillait avec" les victimes assure-t-il. 09:51 - La BRI antigang nationale sur le pont Les magistrats de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) ont ouvert une enquête pour "meurtre et tentative de meurtre" et "évasion en bande organisée", confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité (OCLCO) et la police judiciaire de Rouen. Dans cette traque, les grands moyens sont de sortie. Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), BRI antigang nationale et les brigades de répression du banditisme de Rennes et de Nantes sont sur le pont. 09:40 - Darmanin annonce des moyens exceptionnels pour retrouver Mohamed Amra "Nous avons mis beaucoup de moyens pour retrouver la personne qui s'est évadée et le gang qui l'a libéré dans des conditions ignobles. Des moyens de coopération internationale ont été mis à la demande du Président. Je l'espère, dans les jours qui viennent ré interpeller la personne, qu'il réponde de ses actes, et du gang de meurtriers" indiquait ce matin Gérald Darmanin sur RTL.

En savoir plus

Ce mardi, deux agents de l'administration pénitentiaire ont été tués et trois ont été grièvement blessé au cours du braquage de deux fourgons, au niveau du péage d'Incarville dans l'Eure. Le convoi transportait un détenu entre Evreux et Rouen. Il s'agit de Mohamed Amra, dit "La Mouche", multirécidiviste et condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal d'Evreux pour vol avec effraction, indique la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Il est également mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, faisant encourir la réclusion à perpétuité. Ce mercredi 15 mai, la traque se poursuit pour tenter de mettre la main sur le fugitif.

"Des moyens de coopération internationale" déployés selon Darmanin

"Nous avons mis beaucoup de moyens pour retrouver la personne qui s'est évadée et le gang qui l'a libéré dans des conditions ignobles. Des moyens de coopération internationale ont été mis à la demande du Président. Je l'espère, dans les jours qui viennent ré interpeller la personne, qu'il réponde de ses actes, et du gang de meurtriers" indiquait ce matin Gérald Darmanin sur RTL. "Ce n'était pas le plus gros délinquant que nous connaissions. La tuerie, les moyens disproportionnés mis en place pour libérer cette personne, ne correspondent pas au plus gros délinquant que nous avons dans nos prisons. Il faudra aussi faire le procès de cette sauvagerie qui touche notre société" poursuit le ministre de l'Intérieur ce mercredi.

La BRI antigang nationale dépêchée

Les magistrats de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) ont ouvert une enquête pour "meurtre et tentative de meurtre" et "évasion en bande organisée", confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité (OCLCO) et la police judiciaire de Rouen. Dans cette traque, les grands moyens sont de sortie. Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), BRI antigang nationale et les brigades de répression du banditisme de Rennes et de Nantes sont sur le pont.

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti s'est rendu à la rencontre des collègues des défunts pour leur témoigner son soutien, et sa détermination et celle de l'Etat à l'idée de capturer "La Mouche" - Mohamed Amra - et ses complices, désormais considérés comme les "ennemis publics numéro 1". De son côté, le maire socialiste d'Alençon Joaquim Pueyo, ancien directeur des prisons de Fresnes et Fleury-Mérogis assure qu'il "faudra bien trouver des solutions pour renforcer la sécurité de ces escortes. Les véhicules, l'armement, est-il adapté face à des fusils à pompe ou d'assaut. Je crois qu'il y a beaucoup de réformes à faire" a-t-il déclaré dans les colonnes du Figaro.