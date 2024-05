Rouen : un homme armé menaçant de "mettre le feu à la synagogue" tué par la police

Un individu "souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue" de Rouen a été abattu par la police ce vendredi matin selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Une tentative d'attaque antisémite à Rouen ? Des policiers ont "neutralisé" un "individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville" a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un message posté sur X ce vendredi matin. Les faits se sont déroulés tôt dans la matinée après que la police a été prévenue d'un départ de feu près de l'établissement religieux. Le suspect est "décédé" a précisé une source proche du dossier à l'AFP.

L'individu "était armé d'un couteau et d'une barre de fer. Il s'est approché des policiers qui ont tiré" poursuit la même source à l'AFP. Un déroulé qui coïncide avec les témoignages cités BFMTV. Les forces de l'ordre ont été félicitées par le ministre de l'Intérieur pour "leur réactivité et leur courage".

"Un nouveau drame antisémite"

C'est "un nouveau drame antisémite dans notre pays" qui a été évité grâce à l'intervention de la police selon le président du Consistoire central de France, Elie Korchia. Le représentant de la communauté juive a remercié les forces de l'ordre sur X.

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol (PS) a également réagi et estime qu'à "travers cette agression et cette tentative d'incendie de la synagogue de Rouen, ce n'est pas seulement la communauté israélite qui est touchée. C'est toute la ville de Rouen qui est meurtrie et sous le choc". L'édile a adressé ses "pensées et un soutien total à la communauté israélite".