Quel est le mouvement d'extrême droite Pax Europa, visé par un attentat en Allemagne ?

L'attaque, ce vendredi à Mannheim en Allemagne, visait principalement une personnalité connue pour son activisme anti-islam, Michael Stürzenberger. Il devait intervenir lors d'un rassemblement organisé par le mouvement citoyen Pax Europa.

Un homme armé d'un couteau a "grièvement blessé" plusieurs personnes, vendredi 31 mai, à Mannheim en Allemagne, a indiqué le chancelier Olaf Scholz, en évoquant "un attentat". Selon plusieurs médias allemands, un militant et blogueur d'extrême droite, connu pour ses positions anti-islam, qui s'apprêtait à intervenir lors d'une réunion politique de son mouvement dans la ville et un policier figurent au nombre des blessés. Les policiers ont tiré sur l'agresseur, qui a également été blessé. Les faits se sont produits vers 11h30.

L'attaque s'est produite pendant une manifestation de l'extrême droite. Le mouvement citoyen Pax Europa, organisait un rassemblement contre "l'islam politique". Un militant d'extrême droite et anti-islam, Michael Stürzenberger, qui devait s'exprimer lors de cet évènement, a été blessé. Les autres blessés sont des membres de Pax Europa et un policier qui a tenté de stopper l'assaillant, d'après le mouvement.

Des actions chocs

Ce mouvement politique entend dénoncer "les dangers de l'influence de l'islam politique sur les sociétés démocratiques en Allemagne et en Europe". Il a été créé en 2008 à partir de la fusion de deux groupes précédents, l'Association fédérale des mouvements citoyens créée en 2003 et Pax Europa créée en 2006. Le groupe se décrit comme une "organisation de défense des droits de l'homme" qui défend "la liberté et la démocratie" contre "l'islamisation". Le BPE s'engage notamment à s'opposer à la construction de nouvelles mosquées en Allemagne. Une campagne d'affichage du mouvement citoyen Pax Europa avait fait sensation en 2009 à Bonn et à Cologne, où des citations du Coran incitant à la violence ont été affichées sur des panneaux publicitaires et où les citoyens allemands ont été invités à lire eux-mêmes le Coran.