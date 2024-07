Images de Trump attaqué : une mise en scène ? Les théories du complot se multiplient

Après la tentative d'assassinat contre Trump, plusieurs théories du complot envahissent les réseaux sociaux malgré les images et photos diffusées. Des options entretenues jusque chez les parlementaires américains.

Samedi 13 juillet, l'ex-président américain Donald Trump, âgé de 78 ans, a échappé à une tentative d'assassinat lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. Vers 18h locales (minuit heure de Paris), le candidat républicain, qui venait de commencer son discours par une de ses habituelles tirades sur les migrants, accusant Joe Biden de les avoir laissés massivement entrer dans le pays, s'est soudainement tenu l'oreille droite comme l'ont montré les images de télévision. Il s'est ensuite baissé derrière son pupitre et a aussitôt été plaqué au sol par les agents du Secret Service. Lors d'une conférence de presse samedi soir, le FBI avait confirmé que les tirs étaient bien une "tentative d'assassinat". Le tireur et un passant ont été tués et deux spectateurs ont été grièvement blessés, tous des hommes adultes, selon la police.

"Je suis surpris qu'il ait pu monter sur ce toit et tirer"

Rapidement, les réseaux sociaux se sont emballés en s'emparant de la tentative d'assassinat. De quoi alimenter les théories du complot autour de cet évènement. Ici, deux camps principaux s'opposent. Celui pour qui Joe Biden est à l'origine de la tentative d'assasinat pour se débarrasser de Donald Trump avant les élections présidentielles de fin d'année. L'autre estime que le milliardaire américain ciblé par un tir de fusil-automatique est lui-même derrière sa propre attaque. Des théories du complot qui peuvent également s'appuyer sur la récente déclaration du procureur du comté de Butler, Richard Goldinger : "Très franchement, je suis surpris qu'il ait pu monter sur ce toit et tirer" a-t-il lancé sur MSNBC. Dans le même temps, des témoins affirment déjà avoir aperçu le tireur avant l'attaque et avoir averti les forces de l'ordre.

Joe Biden et la gauche à l'origine de la tentative d'assassinat ?

Joe Biden aurait-il tenté de se débarrasser de Donald Trump ? C'est en tout cas l'une des théories du complot qui fleurit depuis l'attaque, ce samedi. "Ne pensez pas que ce sera la dernière tentative de tuer Trump. L'État profond n'a vraiment pas d'autre choix maintenant" a lancé un utilisateur du site pro-Trump Patriots.Win. "Il faudra une loi martiale limite pour remettre le pays sur les rails" indique un second. Et les théories trouvent un relai au sein-même de la classe politique américaine. "Joe Biden a donné les ordres" a publié sur X (ex-Twitter) le député républicain Mike Collins. Un message vu par plus de cinq millions de personnes. Dans un second post, il demande que le président américain soit poursuivi pour "incitation à l'assassinat".

D'autres élus républicains n'ont pas hésité à abonder dans ce sens. Le sénateur James David Vance affirme que la "rhétorique" de Joe Biden a "conduit directement" à l'attaque de Donald Trump. La tentative d'assassinat aurait même été "aidée et encouragée par la gauche radicale et les médias d'entreprise" estime le sénateur Tim Scott. L'élue trumpiste Marjorie Taylor Greene indique sur X que le camp Biden souhaitait que "Trump parte depuis des années et qu'ils étaient prêts à tout pour que cela se produise". Des prises de positions radicales qui ont entraîné un torrent de réactions chez les anonymes sur les réseaux sociaux. Des propos publiés sans le moindre étayage, ou la moindre source fiable pour appuyer une déclaration. L'idée d'un "deep State", autrement dit, un Etat dans l'Etat refait dernièrement surface sur le web. Une entité suprême, plutôt à gauche de l'échiquier politique qui détiendrait le réel pouvoir de décision dans le pays et qui empêcherait Donald Trump d'arriver au pouvoir par les urnes, assurant la victoire au camp démocrate. "L'État profond a tenté d'assassiner Trump en direct à la télévision" va même jusqu'à poster sur X un compte complotiste du Shadow of Ezra.

Une mise en scène de Donald Trump lui-même ?

À l'inverse, à gauche, l'option de la mise en scène a gagné les réseaux sociaux et semble se rapprocher de la vérité. Autrement dit, Donald Trump aurait planifié une attaque contre lui-même ce samedi 13 juillet. L'objectif ? Faire de Trump un martyr pour le camp républicain et lui assurer la victoire aux élections présidentielles de novembre prochain. Faux sang sur son oreille, coups de feu à partir d'un pistolet à air comprimé... Les théories se multiplient sur les réseaux sociaux et le terme "stage", qui peut être traduit par la fameuse "mise en scène" gagne en popularité sur le web depuis l'attaque. "Il sait qu'il va perdre les élections alors il fait semblant et crie à la foule de se battre", "personne dans la foule ne court ou ne panique. Personne n'a entendu une véritable arme à feu, je ne lui fais pas confiance" explique un anonyme sur X.

Si les experts mettent en garde contre les théories du complot : "Les incidents de violence politique génèrent des théories du complot lorsque des personnes tentent d'utiliser l'événement à leurs propres fins" explique Megan Squire du Southern Poverty Law Center dans le Washington Post, cela n'empêche pas les rumeurs de se répandre. Une troisième option est même venue s'inviter à la table des théories du complot. Le responsable de l'attentat serait un Antifa comme il est possible de le lire sur les réseaux sociaux. Le tireur, Thomas Matthew Crooks, s'appellerait Marks Violets et aurait expliqué son plan avant le passage à l'acte sur une vidéo Youtube. En réalité, la vidéo en question montre un individu qui n'a rien à voir avec les faits de samedi dernier.