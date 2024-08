Aurélie Preston : une séquestration organisée par vengeance ?

L'influenceuse de 32 ans, connue grâce à la télé-réalité, est soupçonnée d'avoir commandité le vol avec séquestration de son ex-beau-frère.

Le monde de l'influence est secoué par plusieurs scandales depuis plusieurs semaines, comme l'incarcération de Poupette Kenza. C'est maintenant Aurélie Preston qui est mise en cause. Selon des informations de BFMTV, elle a été placée en garde à vue, lundi 5 août, dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. L'influenceuse est soupçonnée d'avoir commandité la violente séquestration avec vol du frère de son ex-petit ami. Une information judiciaire a été ouverte le 2 août pour "vol avec arme en bande organisée", "séquestration", "violences volontaires" et "association de malfaiteurs". Elle n'est pas la seule mise en cause dans cette affaire. Les personnes soupçonnées d'avoir exécuté le vol ont aussi été placées en garde à vue et sont entre les mains de la brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles.

Un vol avec violence

Le 25 juin dernier, un homme résidant à Versailles pense ouvrir la porte à un livreur de fleurs, mais celui-ci se jette sur la victime avec deux complices. Ils ont séquestré, ligoté et menacé l'homme avec un pistolet à impulsion électrique, une bombe lacrymogène et une arme de poing, c'est-à-dire un revolver ou un pistolet, afin qu'il donne l'emplacement de ses montres de luxe. Deux bijoux d'une valeur de 25 000 euros ont été volés. C'est lorsque les voleurs cherchaient leur butin que la victime a pu s'enfuir et être secourue.

Face à la brigade de répression du banditisme, l'homme a expliqué ses liens avec l'influenceuse, qui est l'ancienne compagne de son frère. Aurélie Preston et cet homme ne seraient plus en bons termes aujourd'hui. Celle qui s'est fait connaître dans l'émission Les Marseillais ou La Villa des cœurs brisés assure à ses fans avoir vécu "un enfer" avec cet homme. De plus, celui-ci, étant dentiste, lui aurait fait des soins dentaires qu'elle juge défectueux, dont elle chiffre le préjudice à plus de 100 000 euros. C'est pour cette raison qu'elle est soupçonnée d'avoir commandité le vol, en recrutant les auteurs.