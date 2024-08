Deux avions Rafale s'écrasent près de Nancy, deux pilotes retrouvés morts

Deux avions militaires se sont écrasés, mercredi, en Meurthe-et-Moselle. Un pilote a été retrouvé sain et sauf. Un pilote instructeur et son élève ont été retrouvés morts dans la soirée de mercredi.

Ce mercredi 14 août, vers 12h30, un accident aérien impliquant deux avions Rafale s'est produit, dans la matinée. L'Est républicain a dévoilé que deux avions de l'armée de l'Air entrés en collision en vol se sont écrasés à proximité de la commune de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle), à 40 minutes au sud-ouest de Nancy.

Il s'agit de deux Rafale de l'escadron de transformation 3/4 Aquitaine, de la base aérienne de Saint-Dizier en Haute-Marne, un biplace et un monoplace. Selon l'Armée de l'Air et de l'Espace sur X, ces avions revenaient d'une mission de ravitaillement en Allemagne.

Trois personnes se seraient trouvées au total à bord. Des opérations de recherches ont été engagées pour les retrouver. L'un des pilotes a été repéré après être parvenu à s'éjecter de l'appareil avant l'impact. S'il est blessé, il demeurait conscient. Des informations qui ont été confirmées par le ministre de la défense Sébastien Lecornu sur X.

Selon l'AFP, un instructeur et un élève pilote se trouvaient dans le second avion. Dans la soirée de mercredi, Emmanuel Macron a informé sur X qu'ils ont tous deux été retrouvés morts : "Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale."

Pour le moment, les causes de l'accident n'ont pas été communiquées. "Des enquêtes de sécurité et judiciaires sont ouvertes pour faire la lumière sur les raisons de l'accident", a simplement révélé l'Armée de l'Air sur X. Sur place, un périmètre de sécurité a été dessiné comme l'a signalé la préfecture. 33 pompiers ont aussi été mobilisés.