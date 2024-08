Naufrage en Sicile : les six victimes retrouvées mortes... Des erreurs humaines à l'origine du drame ?

Le corps de la septième et dernière personne portée disparue lors du naufrage du voilier "Bayesian" a été retrouvé ce vendredi 23 août après cinq jours de recherches. Deux enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur les causes du drame survenu au large de la Sicile.

Aucune des personnes disparues lors du naufrage du voilier "Bayesian" survenu le lundi 19 août au large de Palerme, en Sicile, n'a survécu. Les corps des sept personnes qui ont sombré avec le bateau ont été retrouvés près ou à l'intérieur de l'épave, à 50 mètres de profondeur : un premier quelques heures après le drame, cinq autres dans la journée du mercredi 21 août et le dernier ce vendredi 23 août après cinq jours de recherches. Le propriétaire du voilier de luxe l'homme d'affaire Mike Lynch, surnommé le "Bill Gates britannique" et sa fille de 18 ans, Hanna, font partie des victimes.

Si sept personnes sont mortes, quinze autres ont pu être retrouvés sains et saufs après que le voilier a coulé. Le bilan du naufrage fixé et toutes les personnes disparues retrouvées, l'heure est désormais aux explications. Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une au pénal par le procureur Ambrogio Cartosio de la ville de Termini Imerese située à une vingtaine de kilomètres de Porticello où a eu lieu le naufrage, et l'autre est administrative et menée par la Direction maritime de Palerme. Si le naufrage est survenu après une trombe marine, se pose la question de potentielles erreurs humaines.

Que s'est-il passé ce lundi 19 août au large de Palerme ?

Il était aux alentours de 5 heures du matin, le lundi 19 août, lorsque le "Bayesian", un voilier de 56 mètres battant pavillon britannique, a sombré après avoir été touché par une trombe marine, un phénomène météorologique très dangereux caractérisé par une colonne d'air et d'eau en rotation. À bord, douze passagers et dix membres d'équipage avaient pris place, en majorité de nationalité britannique.

Le magnat britannique de la tech, Mike Lynch, propriétaire du bateau qui a coulé, celui qui est surnommé le "Bill Gates britannique" avait organisé une croisière à bord de son super-voilier afin de célébrer avec ses proches, plusieurs de ses employés et ses avocats, une fête après avoir été relaxé dans une affaire de fraude aux États-Unis. Ainsi, parmi les autres personnes toujours recherchées figure Chris Morvillo, l'avocat associé du cabinet Clifford Chance et son épouse, de même que Jonathan Bloomer, le président du conseil d'administration de Morgan Stanley International et sa femme.