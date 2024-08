Gendarme tué à Mougins : ce qu'a dit le suspect durant sa garde à vue et ce qu'il risque

Le suspect responsable de la mort du gendarme Eric Comyn après un refus d'obtempérer ans les Alpes-Maritimes va être déferré pour "meurtre" devant le parquet de Grasse ce mercredi. Durant son audition, l'homme a déclaré avoir "involontairement" blessé le gendarme.

Sa garde a vue a été levée. L'homme à l'origine de refus d'obtempérer qui a coûté la vie au gendarme Eric Comyn doit être déferré au parquet de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, ce mercredi 28 août, "en vue de l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique" a annoncé le procureur de la République de Grasse dans un communiqué. Le suspect a passé plus d'une journée en garde à vue, à être entendue par les enquêteurs sur son délit de fuite et surtout sur les circonstances de la mort de l'adjudant Eric Comyn.

Face aux enquêteurs, le suspect a assuré que son geste ayant entrainé la mort du gendarme dans la soirée de lundi à Mougins était involontaire. "Il résulte des auditions du mis en cause que ce dernier affirme avoir percuté le gendarme involontairement et, pris de panique, avoir quitté les lieux. Il affirme n’avoir pas vu le gendarme sur la chaussée", relate le procureur dans son communiqué. Le parquet envisage tout de même l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre et "prendra des réquisitions de placement en détention provisoire" contre le suspect. Ce dernier est passible d'une sanction pénale, pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité au vu du chef d'accusation, puisque l'examen psychiatrique permet de conclure à l'"entière responsabilité pénale" du suspect.

Ce qu'il s'est passé

Il est aux alentours de 20h40, dans la soirée du lundi 26 août, lorsque le suspect à bord d'une BMW noire refuse un contrôle de gendarmerie à la sortie de l'autoroute A8, sur la commune de Mougins proche de Cannes. Le conducteur poursuit son chemin et percute violemment un gendarme, l'adjudant Éric Comyn, membre du peloton motorisé en service et chargé de l'opération de contrôle. Le membre des forces de l'ordre est décédé.

Le suspect a été interpellé après huit heures de recherches, près de Cannes vers 4 heures du matin. L'interpellation a eu lieu à proximité d'un commissariat alors que l'homme recherché, accompagné de ses parents, semblait sur le point de se rendre. Pour retrouver le suspect, l'ensemble des groupements de gendarmerie des Alpes-Maritimes ont été mobilisés, appuyés par des groupes issus des départements voisins et un hélicoptère.

Quel est le profil du suspect ?

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin a précisé le profil du suspect interpellé et soupçonné d'être à l'origine de la mort du gendarme Eric Comyn survenue lors d'un refus d'obtempérer à Mougins, lundi soir. L'individu, dont l'identité n'a pas encore été communiquée, est décrit comme un homme âgé de 39 ans et originaire du Cap-Vert "qui est étranger régulier sur le sol national". L'homme dispose d'un permis de conduire, mais est connu pour de nombreux délits routiers. Qualifié de "délinquant de la route" par le ministre, il compte 10 condamnation à son casier judiciaire depuis 2006 pour différents motifs : violences et outrages, refus d'obtempérer et délit de fuite, conduite sans permis, mais aussi port d’arme prohibé et violences et outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et enfin conduite en état d’ivresse. Après son interpellation, le suspect a été testé positif à l'alcool.

Une "sanction exemplaire" souhaitée après la mort du gendarme Éric Comyn

Le gendarme percuté par la chauffard et mortellement blessé était âgé de 54 ans. Mari et père de deux enfants de 12 et 16 ans, il était engagé dans la gendarmerie depuis plus de 30 ans comme sous-officier et travaillait en tant qu'adjudant dans le peloton de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, depuis 2007. Outre le communiqué du ministère de l'Intérieur et la réaction de Gérald Darmanin qui a remercié les forces de l'ordre pour leur mobilisation.

Emmanuel Macron a également adressé son soutien à la famille de l'adjudant Éric Comyn dans un message sur X. "Je partage la peine profonde de sa famille et de ses camarades du peloton autoroutier de Mandelieu-la-Napoule. La Nation se tient à leurs côtés et exprime sa gratitude aux gendarmes qui la protègent".

Plusieurs hommes politiques se sont exprimés sur la mort du gendarme provoquée par un individu en délit de fuite. "Ceux qui s'en prennent à ceux qui nous protègent ne doivent jamais connaître le répit" a déclaré le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, juge que "la sanction doit être exemplaire, et maximale, à l'encontre de ce tueur !"