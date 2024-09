Mort de Philippine, 19 ans : de nouveaux témoignages, l'enquête avance

"Bienveillante", "pleine de vie", "très intelligente"... Deux jours après la découverte du corps de Philippine au bois de Boulogne, les témoignages affluent tandis que les enquêteurs poursuivent leur travail.

Le choc. Samedi 21 septembre 2024, le corps sans vie d'une jeune femme a été découvert au bois de Boulogne. Il s'agit de celui de Philippine Le Noir de Carlan. Âgée de 19 ans, la jeune femme était étudiante en 3e année de licence économie et ingénierie financières à l'Université Paris Dauphine. Ce lundi, une minute de silence pour rendre hommage à Philippine a été organisée dans le hall d'accueil de la fac, l'occasion pour ceux qui l'ont côtoyée de se remémorer la personne qu'elle était.

C'était "une fille très intelligente, bienveillante, très solidaire avec ses camarades et surtout pleine de vie", a témoigné auprès du Parisien une ancienne professeure de la jeune femme. "Elle était brillante et très travailleuse. C'était une tête de classe. Je me disais souvent qu'elle aurait sûrement accès à de meilleurs masters que moi", confie au Figaro une étudiante. Et une autre camarade de renchérir : "C'était une très bonne élève qui aimait beaucoup lire. Elle était profondément gentille. Elle était douce et très discrète. Ce n'était pas quelqu'un d'extravagant. Elle passait du temps avec sa famille dès qu'elle le pouvait."

Alors qu'une veillée de prière s'est organisée dimanche soir dans l'église Saint-Pierre-du-Lac, que fréquentait la victime et sa famille, un encadrant de Philippine chez les scouts s'est également souvenu d'elle dans les colonnes du Figaro. "Elle est très active, très gentille et très proactive. Elle était toujours partante et disponible s'il y avait besoin de faire quoi que ce soit ou pour motiver les autres", s'est-il rappelé.

Ce lundi, à l'université, l'insécurité dans le bois de Boulogne voisin était sans surprise sur toutes les lèvres, mais ceux qui ont connu Philippine s'interrogeaient avant tout sur qui aurait bien pu lui en vouloir. "Elle était très bosseuse, vraiment gentille, un peu timide et réservée. Je ne sais pas qui aurait pu vouloir lui faire du mal", s'est confiée au Figaro une camarade de classe. "Je ne la connaissais que de vue, mais c'était une fille très gentille qui ne semblait pas avoir de problème", a également remarqué auprès du Parisien une connaissance.

Le corps de Philippine retrouvé en partie enterré

Vendredi après-midi, l'étudiante avait quitté l'Université vers 14 heures, après avoir déjeuné au Crous. Elle devait se rendre chez ses parents dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. C'est la dernière fois qu'elle a été aperçue. Constatant que leur fille n'arrivait pas, ses parents avaient tenté de l'appeler, sans réussite. La sœur de la jeune femme avait été la première à donner l'alerte, le soir-même, sur les coups de 23 heures en se rendant au commissariat du 16e arrondissement de la capitale. Une procédure pour disparition inquiétante avait alors été ouverte.

L'inquiétude était rapidement montée chez ses proches. Philippine n'avait pas pour habitude de rester injoignable très longtemps. Son téléphone a borné pour la dernière fois au bois de Boulogne. Une battue a alors été organisée samedi pour tenter de retrouver la jeune femme disparue. Près de cinquante personnes ont prêté main-forte à la famille en se rendant sur place. Son téléphone a d'abord été retrouvé, avant la découverte du corps, "à environ 20 mètres du lieu de découverte de l'appareil, derrière un monticule", précise Le Parisien.

À 16h50, le corps de Philippine a été découvert, en partie enterré, près d'un chemin de randonnée. "La jeune femme présenterait de multiples blessures", précise le média. "La victime a été formellement identifiée tard dans la soirée", ce dimanche, a confirmé le parquet de Paris auprès du Parisien, notamment grâce à la chaîne autour de son cou et les vêtements qu'elle portait. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et confiée à la brigade criminelle.

Un homme avec une pioche aperçu par des témoins

Désormais, une interrogation doit être levée : que faisait Philippine Le Noir de Carlan à l'arrière de son Université alors qu'elle était censée se rendre chez ses parents dans les Yvelines ? En effet, la station de RER et la ligne C, que l'étudiante était censée emprunter, se trouve "de l'autre côté", explique Le Parisien. Une autopsie a été réalisée et "les conclusions de cet examen, qui devront être confirmées par d'autres examens et expertises, ne sont pas communiquées à ce stade", a indiqué le ministère public auprès du quotidien.

Pour l'heure, aucune interpellation n'a été ordonnée, selon les informations recueillies par BFMTV. D'après des proches de l'enquête auprès de la chaîne d'information en continu, la géolocalisation du téléphone de Philippine oriente d'ores et déjà les recherches des enquêteurs. Les auditions se poursuivent, et les proches qui ont participé aux recherches le samedi devraient notamment être entendus dans les locaux de la brigade criminelle. Selon les informations du Figaro, des témoins auraient aperçu un homme avec un masque chirurgical et portant une pioche se diriger vers le lac du bois de Boulogne. L'individu, "brun d'environ 1m80", pourrait constituer un début de piste pour les enquêteurs.