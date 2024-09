Mort de Philippine : le profil et le parcours du suspect soulèvent plusieurs questions

Les obsèques de Philippine Le Noir de Carlan, l'étudiante retrouvée morte dans le bois de Boulogne samedi dernier, sont prévues ce vendredi 27 septembre à Versailles. Le profil du suspect arrêté mardi se précise et donne lieu à plusieurs réactions et récupérations politiques.

L'essentiel Philippine Le Noir de Carlan, 19 ans, a été retrouvée morte dans le bois de Boulogne il y a près d'une semaine. La découverte a généré une vague d'émotion importante en France.

Les obsèques de Philippine doivent avoir lieu ce vendredi 27 septembre à 13 heures à la cathédrale Saint-Louis, à Versailles. La cérémonie doit durer 2h30 et pourrai se tenir jusqu'à 1 500 personnes, soit la capacité d'accueil de la cathédrale. La jeune fille sera ensuite inhumée en privée à Montigny-le-Bretonneux.

Un suspect a été interpellé confondu par son ADN, enregistré dans le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et retrouvé sur la scène de crime. Il a également utilisée la carte bancaire de Philippine Le Noir de Carlan, en Seine-Saint-Denis.

Le suspect se nomme Taha O., est âgé de 22 ans. Il a été arrêté par des policiers suisses alors qu'il se trouvait à la gare de Genève. Ce ressortissant marocain a été placé en détention provisoire. Le suspect était déjà connu des forces de l'ordre , car déjà condamné pour le viol d'une femme de 23 ans survenu en 2019 en région parisienne. Placé en détention entre mars 2022 et juin 2024, il était visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et retenu au centre de rétention administrative (CRA) de Metz après sa sortie de prison. Selon le ministère de l'Intérieur, dont RTL relaie les propos, il aurait été remis en liberté le 3 septembre, faute de laissez-passer délivré à temps pour permettre son expulsion vers le Maroc.

En direct

09:55 - L'appel des féministes après la mort de Philippine "La misogynie tue. Ne nous trompons pas de débat" a réagi la Fédération nationale de centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), sur X. De son côté le collectif d'extrême droite identitaire Némésis qui se réclame également féministe et "pour la défense des droits des femmes en Europe", a lancé un appel à manifester en hommage à l'étudiante assassinée. Une initiative largement critiquée par la gauche ainsi que par plusieurs associations féministes qui y voit une récupération politique. 08:59 - Une proposition de loi déposée par LR après la mort de Philippine Le suspect du meurtre de Philippine était visé par une OQTF et retenu dans un centre de rétention administratif (CRA) jusqu'au 3 septembre après avoir été libéré faute de l'obtention d'une quatrième prolongation de séjour dans l'attente d'un laissez-passer consulaire marocain. Face à cette situation, les députés de la droite LR ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale le jeudi 26 septembre pour durcir les règles de la détention administrative des personnes sous OQTF. "Les délais, les contraintes pour obtenir les laissez-passer consulaires qui sont nécessaires pour pouvoir renvoyer un clandestin dans son pays sont parfois trop longs et ils excèdent les délais de détention en centre de rétention administrative" explique l'élu Fabien Di Filippo qui défend le texte qui prévoit de passer la durée maximale de rétention des immigrés en situation irrégulière à 135 jours et même à 210 jours pour ceux condamnés pour un crime, contre 90 jours actuellement. 08:20 - Une inhumation dans la stricte intimité familiale A l'issue des obsèques qui doivent durer environ 2h30, Philippine Le Noir de Carlan sera inhumée à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, là où vivent ses parents. L'enterrement se tiendra dans la stricte intimité familiale selon le souhait de la famille, malgré le retentissement de l'affaire. 08:15 - Les obsèques de Philippine organisées ce vendredi Les obsèques Philippine Le Noir de Carlan sont organisées ce vendredi 27 septembre, à 13 heures, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, dans les Yvelines. Le lieu a été choisi car c'est dans cette cathédrale que l'étudiante retrouvée morte samedi dernier avait réalisée sa confirmation rapporte BFMTV. L'édifice religieux capable d'accueillir 1 500 personnes pourrait être rempli, mais aucune retransmission de la cérémonie ne sera diffusé. 26/09/24 - 23:16 - La France est-elle vraiment sûre d'obtenir l'extradition du suspect dans l'affaire Philippine ? FIN DU DIRECT - Pour Me Jean-Charles Teissedre, avocat spécialiste des procédures d’extradition, cela fait peu de doute. "Ce sont des faits récents, il y a un mandat d’arrêt, la demande est facile à formaliser", analyse-t-il auprès du Parisien, avant de conclure : "L’extradition, la France l’obtiendra. La seule inconnue, c’est le temps." Comme nous l'évoquions plus tôt, il pourrait en effet être question de semaines, voire de mois dans le pire des cas, avant que le principal suspect dans l'affaire Philippine Le Noir de Carlan ne soit remis aux autorités françaises. 26/09/24 - 22:49 - Emmanuel Macron réagit au meurtre de Philippine Depuis le Canada, le président de la République a dénoncé jeudi soir un "crime odieux et atroce". "Évidemment la justice fera son travail, évidemment les services de l'État feront le leur", a assuré Emmanuel Macron qui a fait part de sa "solidarité" à l'égard de la famille de Philippine Le Noir de Carlan.

En savoir plus

Une mort par asphyxie et des zones d'ombre

Le corps de l'étudiante en 3e année de licence économie et ingénierie financières à l'Université Paris Dauphine a été découvert à moitié enterré non loin de la cantine de l'université, où elle avait été aperçue une dernière fois à 14 heures le 20 septembre. Le Parisien a révélé que les médecins légistes chargés de l'autopsie avaient conclu dimanche à une mort par asphyxie.

Pour autant, les circonstances exactes de la mort de Philippine et le mode opératoire de son potentiel assassin restent encore à éclaircir. Car si la strangulation est la première idée qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de décès par asphyxie, les médecins légistes seraient formels : Philippine n'aurait pas été étranglée. L'absence de trace de serrage tendrait même à écarter cette hypothèse, relève Le Parisien, qui affirme par ailleurs que les rumeurs selon lesquelles Philippine aurait été victime de coups seraient fausses.

Pour expliquer l'asphyxie, une source du quotidien de la capitale évoque "une compression", sans que davantage de détails ne soient livrés pour l'heure. Les "autres examens et expertises" à mener, évoqués dès dimanche soir par le parquet de Paris, pourraient être expliqués par ce manque de clarté de la situation. Mais un expert balaie d'emblée que tout ne pourra pas être déterminé par les médecins légistes et qu'il faudra attendre les résultats du travail d'enquête pour en savoir plus.

Le corps de Philippine retrouvé en partie enterré

Vendredi après-midi, l'étudiante avait quitté l'Université vers 14 heures, après avoir déjeuné au Crous. Elle devait se rendre chez ses parents dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. C'est la dernière fois qu'elle a été aperçue. Constatant que leur fille n'arrivait pas, ses parents avaient tenté de l'appeler, sans réussite. La sœur de la jeune femme avait été la première à donner l'alerte, le soir même, sur les coups de 23 heures en se rendant au commissariat du 16e arrondissement de la capitale. Une procédure pour disparition inquiétante avait alors été ouverte.

L'inquiétude était rapidement montée chez ses proches. Philippine n'avait pas pour habitude de rester injoignable très longtemps. Son téléphone a borné pour la dernière fois au bois de Boulogne. Une battue a alors été organisée samedi pour tenter de retrouver la jeune femme disparue. Près de cinquante personnes ont prêté main-forte à la famille en se rendant sur place. Son téléphone a d'abord été retrouvé, avant la découverte du corps, "à environ 20 mètres du lieu de découverte de l'appareil, derrière un monticule", précise Le Parisien.

À 16h50, le corps de Philippine a été découvert, en partie enterré, près d'un chemin de randonnée. "La victime a été formellement identifiée tard dans la soirée", ce dimanche, a confirmé le parquet de Paris auprès du Parisien, notamment grâce à la chaîne autour de son cou et les vêtements qu'elle portait. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et confiée à la brigade criminelle.

Un homme avec une pioche aperçu par des témoins

Désormais, une interrogation doit être levée : que faisait Philippine Le Noir de Carlan à l'arrière de son Université alors qu'elle était censée se rendre chez ses parents dans les Yvelines ? En effet, la station de RER de la ligne C, que l'étudiante était censée emprunter, se trouve "de l'autre côté", explique Le Parisien. "Il pouvait lui arriver d'aller marcher un peu là-bas [au bois de Boulogne ndlr.], juste pour prendre l'air, pour s'aérer", affirmait mardi une connaissance de la famille au quotidien.

Selon les informations du Figaro, des témoins auraient aperçu un homme avec un masque chirurgical et portant une pioche se diriger vers le lac du bois de Boulogne. L'individu, "brun d'environ 1m80", a-t-il constitué un début de piste pour les enquêteurs ? La géolocalisation du téléphone de Philippine aurait en tout cas orienté les recherches des enquêteurs, selon des proches de l'enquête auprès de la chaîne d'information en continu. En parallèle, les auditions se poursuivaient ces derniers jours, et les proches qui ont participé aux recherches le samedi devaient notamment être entendus dans les locaux de la brigade criminelle.

Choc et incompréhension dans l'entourage de Philippine

Lundi, une minute de silence pour rendre hommage à Philippine a été organisée dans le hall d'accueil de la fac, l'occasion pour ceux qui l'ont côtoyée de se remémorer la personne qu'elle était. C'était "une fille très intelligente, bienveillante, très solidaire avec ses camarades et surtout pleine de vie", a témoigné auprès du Parisien une ancienne professeure de la jeune femme. "Elle était brillante et très travailleuse. C'était une tête de classe. Je me disais souvent qu'elle aurait sûrement accès à de meilleurs masters que moi", confie au Figaro une étudiante. Et une autre camarade de renchérir : "C'était une très bonne élève qui aimait beaucoup lire. Elle était profondément gentille. Elle était douce et très discrète. Ce n'était pas quelqu'un d'extravagant. Elle passait du temps avec sa famille dès qu'elle le pouvait."

Alors qu'une veillée de prière s'est organisée dimanche soir dans l'église Saint-Pierre-du-Lac, que fréquentaient la victime et sa famille, un encadrant de Philippine chez les scouts s'est également souvenu d'elle dans les colonnes du Figaro. "Elle est très active, très gentille et très proactive. Elle était toujours partante et disponible s'il y avait besoin de faire quoi que ce soit ou pour motiver les autres", s'est-il rappelé.

Ce lundi, à l'université, l'insécurité dans le bois de Boulogne voisin était sans surprise sur toutes les lèvres, mais ceux qui ont connu Philippine s'interrogeaient avant tout sur qui aurait bien pu lui en vouloir. "Elle était très bosseuse, vraiment gentille, un peu timide et réservée. Je ne sais pas qui aurait pu vouloir lui faire du mal", s'est confiée au Figaro une camarade de classe. "Je ne la connaissais que de vue, mais c'était une fille très gentille qui ne semblait pas avoir de problème", a également remarqué auprès du Parisien une connaissance.